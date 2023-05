Les enseignants dénoncent à Campbellton le refus du gouvernement de négocier

Les enseignants entrent dans la cinquième semaine de leur campagne de sensibilisation afin d’obtenir de meilleures conditions de travail. Et jusqu’à présent, la province ne semble pas pressée de bouger.

C’est du moins l’opinion de Nathalie Brideau, coprésidente de la Fédération des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick.

Le coup d’envoi de cette cinquième semaine de «rallyes enseignants» a été donné, lundi, aux deux extrémités de la province, précisément à Campbellton et à Saint-Jean.

Pour l’occasion à Campbellton, plus d’une centaine d’enseignants du Restigouche – francophones et anglophones – se sont donné rendez-vous au centre-ville, y compris Mme Brideau, venu en personne appuyer et encourager ses membres dans leurs revendications

Sur le terrain, le moral des troupes est bon en dépit de la lourdeur du sujet.

«On est très motivé et très soudé, mais aussi très fatigué et épuisé. On se console toutefois en se disant que ce qu’on fait ici, c’est pour le futur, pour nos jeunes élèves», exprime Cathy Levesque, enseignante depuis 15 ans à la Polyvalente Roland-Pépin de Campbellton.

Si elle est très motivée, elle avoue être très déçue de la réponse du gouvernement jusqu’à maintenant.

«On n’a aucune réponse, aucune date pour des négociations. La porte est fermée et c’est très frustrant. On veut une entente et on veut se faire entendre auprès du gouvernement qu’il sache qu’on est prêt à aller jusqu’au bout afin que notre travail soit reconnu à sa juste valeur», indique-t-elle.

Ces rassemblements, qui se déroulent un peu partout en province, visent à sensibiliser la population aux revendications, mais également à faire pression sur les représentants de l’Assemblée législative.

«Jusque’à présent, nous avons des milliers d’enseignants qui sont descendus dans les rues afin de faire passer leur message qu’ils en ont assez, que le citron a suffisamment été pressé en éducation et que leur patience a atteint sa limite», explique Mme Brideau.

Il faut dire que le contrat de travail des enseignants est échu depuis un peu plus de deux ans, précisément en février 2021. Ceux-ci demandent de meilleures conditions salariales à leur employeur (la province). Jusqu’à présent, la réponse a été une proposition d’augmentation salariale de 2% par année pendant cinq ans. Trop peu selon la coprésidente de la fédération. Cette offre, selon elle, ne permettra pas aux enseignants du Nouveau-Brunswick de rattraper leurs confrères des provinces voisines.

«Si l’on ne donne pas de meilleures conditions aux enseignants, la pénurie va continuer de s’accentuer. Dans un monde où l’on s’arrache la main-d’œuvre, qu’est-ce qui va arriver à notre système d’éducation si cela se produit? Ça va être triste à voir, car ce l’est déjà», souligne-t-elle.

Celle-ci dit avoir espoir que les élus rencontrés au cours des dernières semaines ont entendu le message des enseignants et qu’ils le livreront à leur tour au gouvernement à l’ouverture de la chambre demain (mardi). «Car il faut que ça bouge au niveau des négociations», avance Mme Brideau.

À ce chapitre, la coprésidente confirme que la commission de conciliation est en cours de préparation. Elle s’attend à ce que des dates de rencontre soient confirmées prochainement.

«C’est une bonne chose, mais on avait toujours espoir de recevoir un coup de fil du gouvernement pour débuter les négociations. Ça fait plusieurs semaines qu’on attend cet appel, mais n’est jamais venu. Car nous, on a toujours été disposé à s’asseoir à la table. On ne jugeait pas qu’il y avait nécessité en ce moment de passer par une conciliation, mais si c’est ce que ça prend, alors on sera là», dit-elle.

Plusieurs enseignants du Restigouche ont manifesté, lundi, afin d’obtenir de meilleures conditions de travail. – Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert La coprésidente de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, Nathalie Brideau, lors de la manifestation qui s’est déroulée lundi à Campbellton. – Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert Plusieurs enseignants du Restigouche – dont Cathy Levesque de la PRP – ont manifesté, lundi, afin d’obtenir de meilleures conditions de travail. – Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert

«On ne veut pas d’un conflit»

Selon Mme Brideau, s’il y a impasse entre les deux parties après la tenue de la commission de conciliation, les enseignants pourraient demander un vote et, ultimement, choisir de faire la grève. Les enseignants n’en sont toutefois pas à ce stade. La porte-parole a toujours espoir d’en arriver avec une entente signée avant la fin de l’année scolaire, donc d’ici six semaines.

«Nos attentes sont élevées par rapport au travail de la commission de conciliation. On espère vraiment en arriver à un terrain d’entente, à une offre raisonnable de la part du gouvernement. On ne veut pas d’un conflit, mais bien mettre ça derrière nous et faire ce que l’on fait de mieux, c’est-à-dire enseigner», souligne Mme Brideau disant souhaiter une fin d’année scolaire dans un climat paisible et propice à un retour enthousiaste en septembre.

Cela dit, les troupes se préparent néanmoins également au pire. Si la fin des classes ne risque pas (ou peu) d’être perturbée, l’été lui pourrait être plus mouvementé et l’automne plus chaud.

«Ça reste dans les mains du gouvernement, à savoir ce qu’il nous offrira», indique Mme Brideau.