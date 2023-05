Habitation et plein air forment une bonne combinaison à Edmundston

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Il aura fallu attendre trois ans avant qu’il puisse voir le jour, mais l’attente aura valu la peine puisque le premier Salon de l’habitation et du plein air d’Edmundston a été couronné de succès.

Ils ont été nombreux à franchir les portes du Centre Jean-Daigle et du Pavillon sportif d’Edmundston les 5, 6 et 7 mai afin de voir ce que les quelque 70 exposants présents avaient à offrir comme services ou produits.

On pouvait y trouver une foule de choses liées à l’habitation telles que des mini maisons, systèmes de chauffage, meubles en bois, articles de piscine et spa, de portes et fenêtres et ainsi de suite.

Le directeur de l’événement, Pat Steeves, s’est dit grandement satisfait de cette première expérience à Edmundston.

«Les exposants étaient très satisfaits, on a eu de belles foules. La plupart des gens en ont vu plus que ce qu’ils pensaient voir.»

«Je fais partie d’une organisation qui fait des salons du genre un peu partout au Canada, alors on a de l’expérience dans ce domaine. Celui qu’on a amené à Edmundston, c’est sûr qu’il est de première classe.»

Comme la région du Nord-Ouest est également reconnue pour son offre variée d’activités en plein air, une partie du Salon était aussi destinée aux véhicules tout-terrain, aux vélos, ainsi qu’aux diverses installations permettant de pratiquer un loisir à l’extérieur de son logis.

«Quand on a fait notre recherche pour faire venir un salon à Edmundston, c’est sûr que l’on a mis l’accent sur le fait que le plein air est très fort au Nord-Ouest.»

Tony Bellefleur est propriétaire de l’entreprise Buckson Woodwork qui se spécialise dans le travail du bois. Il s’est réjoui de la visibilité que son entreprise a reçue lors de l’événement.

«Tu rencontres différentes personnes et il y a différents exposants alors j’ai pas mal aimé ça. J’étais indécis au début, mais j’ai déjà participé à une activité du genre à Fredericton alors je savais que c’était de bon “show”. J’ai profité de l’occasion.»

«J’ai eu beaucoup de gens qui pensaient que je venais de l’extérieur de la région, alors le salon m’a permis de faire connaître mon entreprise un peu plus.»

De son côté, Luc Nadeau, propriétaire de FireWorks poêles & cheminées, ainsi que de Mad Energy, a également joui d’une grande visibilité au cours de la fin de semaine.

«C’est quelque chose que l’on n’aurait probablement pas autant eu sans le salon. On utilise d’autres manières de faire de la pub comme les réseaux sociaux, mais ç’a ses limites.»

De manière générale, les visiteurs ont bien aimé leur expérience.

«C’est la première fois pour moi et c’est en plein ce que je cherchais», a mentionné Carl Nadeau qui cherche à investir dans l’immobilier.

«Ça me permet d’accumuler de l’apprentissage et de m’associer à des gens qui offrent des produits de qualité.»

Des visiteurs de l’extérieur de la région du Madawaska ont aussi convergé vers Edmundston afin d’assister au Salon de l’habitation et du plein air.

C’est le cas de Sony Bourgoin, de Saint-Honoré-de-Témiscouata, qui s’est dit impressionné par l’ampleur de l’événement.

«Ils ont été chercher pas mal n’importe quoi, de la construction aux activités plein air. Il y avait une bonne chimie entre tout ça.»

«Ça donne de bonnes idées. C’est sûr que si ça revient l’année prochaine on va être là encore.»

Idem pour Ginette Belisle qui s’est fait convaincre par des amis de prendre la route vers Edmundston afin de prendre part à cet événement.

«Mon conjoint travaille dans la rénovation alors ça donne de bonnes idées. Le salon était super beau et très bien organisé.»

À l’origine, l’événement devait avoir lieu en 2020, mais la pandémie de la COVID-19 a freiné les espoirs des organisateurs. Toutefois, leur objectif était d’offrir éventuellement ce salon aux gens de la région.

«On a des exposants qui étaient prêts à venir avec nous en 2020 qui nous soutiennent aujourd’hui et on a aussi de nouveaux exposants. Il y a du monde qui a ouvert une compagnie durant la pandémie. On est très fiers des exposants qui sont venus nous soutenir en 2023.»