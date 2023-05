L’Université de Moncton formera un plus grand nombre d’infirmières praticiennes

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick investit près d’un million de dollars afin d’augmenter la capacité de l’Université de Moncton à former des infirmières praticiennes.

Grâce à cet investissement de 970 000$, le programme de formation des infirmières praticiennes de l’Université de Moncton sera transformé en programme à temps plein.

D’après Denis Prud’homme, le recteur de l’Université de Moncton, les fonds permettront de former un plus grand nombre d’infirmiers et d’infirmières praticiennes, faisant passer le nombre de diplômés annuels de trois à 12.

«Durant les vingt dernières années, notre programme a permis de former 61 infirmières et infirmiers praticiens. L’investissement annoncé aujourd’hui va nous permettre de former 48 personnes d’ici les quatre prochaines années. En les formant ici, dans une université du Nouveau-Brunswick, ces futurs infirmières et infirmiers praticiens voudront vivre et exercer leur profession dans la province», a expliqué le recteur.

Le ministre de la Santé, Bruce Fitch, est d’avis que les investissements annoncés par son gouvernement contribueront à combattre la pénurie de main-d’œuvre dans le réseau de la santé.

«C’est quatre fois plus d’étudiants diplômés qui pourront devenir des infirmières praticiennes ce qui permettra d’améliorer l’accès aux soins primaires au Nouveau-Brunswick», indique M. Fitch.

L’initiative vise notamment à pourvoir les postes d’infirmières praticiennes vacants.

«Il y a des postes pour environ 175 infirmières praticiennes et il y a environ 25 postes vacants, a-t-il précisé. Il y a encore des occasions pour de nouvelles infirmières praticiennes et c’est la raison pour laquelle en former davantage devrait nous permettre de pourvoir ces postes.»

Le tout s’inscrit dans une stratégie déployée par la province afin d’augmenter le recrutement et la formation de personnel infirmier, ajoute-t-il. Fredericton a déjà annoncé des investissements visant à doubler le nombre d’infirmières et d’infirmiers praticiens formés chaque année à l’Université du Nouveau-Brunswick.

Des renforts pour le réseau

La PDG du Réseau de santé Vitalité est aussi d’avis que les infirmières praticiennes seront appelées à jouer un rôle de plus en plus grand dans la prestation des soins au Nouveau-Brunswick.

«Notre vision c’est vraiment de développer la pratique collaborative et la pratique intégrée où plusieurs professionnels de la santé travaillent ensemble et en synergie, dit Dre France Desrosier. Les infirmières praticiennes font partie intégrante de ce modèle-là.»

Depuis quelques années déjà, le nombre d’infirmières praticiennes œuvrant au sein du Réseau de santé Vitalité a plus que doublé, ajoute-t-elle.

«On sait que les besoins vont augmenter dans les 10, 15 et 20 prochaines années et que les ressources vont diminuer. Donc il faut travailler sur la synergie d’équipe et les infirmiers et les infirmières praticiennes font partie de ces équipes intégrantes.»

Cette nouvelle approche plaît aux étudiants en formation et aux nouveaux diplômés puisqu’ils «sont entourés d’autres professionnels de qui ils peuvent apprendre et à qui ils peuvent aussi partager leurs connaissances.»

«Ce sont des milieux stimulants et dans lesquels il y a moins de pression sur chaque individu», affirme Dre Desrosiers, qui se dit convaincue que cela améliorera l’environnement de travail, ce qui aura un impact positif sur le recrutement et la rétention de personnel de la santé.