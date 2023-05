Noyades au large de Miscou: les victimes avaient leur gilet de sauvetage

Les deux pêcheurs qui sont décédés au large de Miscou le week-end dernier portaient leur gilet de sauvetage. Pour la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels (FRAPP), cet incident met en lumière l’importance de poursuivre la formation et la sensibilisation au sujet de la sécurité en mer.

Le directeur général de la FRAPP, Jean Lanteigne, a indiqué qu’il avait été mis au courant que les deux hommes décédés portaient leur veste de sauvetage au moment du drame.

«Heureusement, car sinon on aurait peut-être perdu les corps. Au moins, on a pu les repêcher. C’est déjà une bonne chose en soi dans le malheur qui vient d’arriver.»

Par conséquent, la question de la législation par rapport au port obligatoire d’un appareil de flottaison n’a pas à être invoquée dans le récent incident, selon M. Lanteigne.

Le projet de loi numéro 11, «Loi sur la santé et la sécurité des pêcheurs», a été déposé le 1er novembre 2022 afin d’améliorer la santé et la sécurité sur les bateaux de pêche du Nouveau-Brunswick. Il a reçu la sanction royale le 16 décembre 2022.

L’un des principaux aspects de ces modifications est le port obligatoire de dispositifs de sécurité tels que les gilets de sauvetage ou les vêtements de flottaison individuels pour les pêcheurs pendant qu’ils travaillent.

La mise en vigueur de la nouvelle réglementation a été fixée au 1er juin 2024 pour donner aux pêcheurs suffisamment de temps pour se conformer à ces dispositions, a confirmé Paul Bradley directeur des communications au ministère du Travail du Nouveau-Brunswick.

Formation et sensibilisation

D’après Jean Lanteigne, le décès des deux pêcheurs vient rappeler que la sensibilisation et la formation demeurent deux aspects primordiaux dans le domaine.

«(Dans le domaine de la pêche) il s’agit d’une question d’habitude. On se dit: «j’ai toujours fait ça de même et je n’ai jamais eu de problèmes”. C’est comme conduire sa voiture.»

«Dans la pêche, il s’établit une habitude de travail avec laquelle on devient confortable, sans réaliser qu’il y a un réel danger. C’est pour cela que l’on met l’accent sur la formation et la sensibilisation.»

Même si l’accident qui a coûté la vie à deux hommes est un événement très malheureux, M. Lanteigne croit que les membres de cette industrie disposent d’outils pour les aider à assurer leur sécurité à bord d’un bateau.

«Par exemple, l’école des pêches à Caraquet donne des formations chaque année à ses pêcheurs. On a tous les équipements nécessaires. On a des simulateurs qui permettent d’entrer les données de ton bateau pour voir comment il travaille dans tels vents. Ça donne une idée du comportement du bateau.»

Il a aussi insisté sur le fait qu’il existe plus de 14 000 embarcations de moins de 15 tonneaux – dans la même catégorie que celui sur lequel s’est produit l’accident de samedi – enregistrés au Canada.

«Le taux d’accident est très faible, alors je considère que l’on a de bonnes pratiques, mais un accident en est toujours un de trop. C’est comme dans le domaine de l’aviation. Il n’y a pas beaucoup d’accidents par rapport à la quantité de vols, mais quand ça arrive, c’est catastrophique.»

Comme bien des membres de l’industrie, le directeur général de la FRAPP reconnaît que le premier jour de pêche apporte toujours des risques supplémentaires.

«C’est très malheureux que cela se soit encore produit, mais le moment clé, c’est tout le temps à l’ouverture de la pêche, car les bateaux sont chargés.»

La saison de pêche au homard a même été retardée dans la Péninsule acadienne en raison des conditions météorologiques inadéquates.

Selon M. Lanteigne, un comité, formé de représentants de Transport Canada, de la Garde côtière, des Pêches et Océans Canada, du ministère de l’Environnement et des associations de pêcheurs, décide du moment où sera lancée la saison de pêche.

«On met tout ce monde à contribution pour nous assurer que l’on va ouvrir une pêche avec des conditions les plus sécuritaires possibles.»

Il reste toutefois que des accidents malheureux peuvent se produire de temps à autre. Dans le cas de la récente noyade des deux pêcheurs de Lamèque, l’enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada devrait fournir des informations et des recommandations qui devraient, selon Jean Lanteigne, permettre de mettre certaines choses en place pour que ce genre de tragédie ne se reproduise plus.

«On va travailler avec tout le monde pour nous assurer que ça ne se reproduise plus (…) Le but n’est pas de blâmer personne, mais on ne veut pas que ça arrive.»

De son côté, par respect pour les personnes touchées, l’Union des pêcheurs des Maritimes a indiqué, par voie de communiqué, qu’elle ne fera pas de déclarations sur l’accident. Elle a indiqué qu’une équipe est actuellement en contact avec des représentants de la région afin d’offrir un soutien aux membres et aux familles touchées.