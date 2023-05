Shippagan accueille le premier Sommet sur le consentement

Le Centre des congrès de Shippagan accueillera le premier Sommet sur le consentement et les relations saines les 10 et 11 mai.

La Table de concertation pour contrer la violence conjugale et familiale dans la Péninsule acadienne, en collaboration avec l’organisme EL2ES, offre gratuitement aux participants deux jours de réflexion sur le consentement et sur la violence, peu importe sa forme. La mission de la table de concertation est d’agir collectivement pour contrer le problème de violence conjugale et familiale, tout en favorisant les relations saines dans la Péninsule acadienne.

«Il nous fait plaisir d’offrir un événement intersectionnel et intergénérationnel qui tient à amplifier les voix, afin de créer dans notre province une réelle culture de consentement dans tous les milieux», affirme l’organisme dans un communiqué de presse.

Ce sommet permettra aux intervenants de différents milieux de participer de façon virtuelle ou en présentiel à des ateliers interactifs, d’entendre de nombreux témoignages et d’assister à plusieurs conférences. Ces dernières seront présentées par un grand nombre d’experts dont l’expertise s’étend dans divers domaines comme le travail social, la sexologie, les sciences de la santé, l’éducation ou encore la psychologie.

L’événement est organisé à l’occasion du Mois de la sensibilisation aux violences sexuelles au Nouveau-Brunswick.

Des données inquiétantes

Selon Statistique Canada, le Nouveau-Brunswick est la province ayant enregistré la hausse la plus marquée de violence entre partenaires, soit de 39% entre 2009 et 2021.

«La province est parmi celles au Canada qui a des statistiques très alarmantes en termes de violence sous toutes ses formes et nos organismes ont uni leurs efforts pour tenter de la contrer en passant par l’éducation», précise l’organisme

Au Canada, plus de 55% de la population ne comprend pas pleinement la notion de consentement dans les activités sexuelles, selon la Fondation canadienne des femmes.

«Oui, c’est oui. Non, c’est non. Les questions de consentement devraient être aussi simples que cela. Mais, en 2023, la définition qui l’entoure reste encore bien théorique pour plusieurs d’entre nous, d’où l’importance d’offrir des occasions comme ce sommet», à noté Lyne Chantal Boudreau, cofondatrice de l’organisme EL2ES.

La table de concertation poursuit ses efforts de sensibilisation notamment par le biais des radio communautaires, de leurs réseaux sociaux et par des présentations dans les écoles sur les relations saines et sur le consentement.

Les personnes intéressées à participer à l’événement en présentiel doivent faire parvenir un courriel à l’adresse tablecontrelaviolence@gmail.com. Pour participer virtuellement, le lien se trouve sur la page Facebook de la Table de concertation pour contrer la violence conjugale et familiale dans la Péninsule acadienne.

Ressources disponibles:

Services à la Famille de la Péninsule Acadienne: (506) 727-1866

L’Accueil Sainte Famille de Tracadie: (506) 395-1500

Complexe de l’Espoir Inc.: (506) 395-6035

Ligne d’écoute Libère-toi: (506) 395-3555

Ligne d’information sur le droit de la famille: 1-888-236-2444