Vol de parfum dans un commerce de Saint-Quentin

La GRC sollicite l’aide du public en lien avec un vol survenu dans un commerce de Saint-Quentin.

L’incident serait survenu le 11 mars, vers 15h, dans un commerce de la rue Canada.

Trois personnes sont entrées dans le commerce, ont volé plusieurs boîtes de parfum pour ensuite quitter les lieux dans un véhicule utilitaire sport (VUS) Mitsubishi noir.

La police publie des photos tirées d’une caméra de surveillance en espérant que quelqu’un reconnaîtra les suspect.

Il s’agit d’un homme aux cheveux blonds, qui portait un manteau, un pantalon et des souliers noirs; d’un homme à la barbe et aux cheveux foncés, qui portait un manteau et un pantalon noirs, des souliers blancs et, peut‑être, une tuque bleue; et d’une femme aux cheveux foncés, qui portait un manteau, un pantalon, un foulard et des souliers noirs.

Si vous reconnaissez l’une ou l’autre des personnes dans les photos, ou si vous avez de l’information qui pourrait faire avancer l’enquête, veuillez communiquer avec le Détachement de Saint-Quentin de la GRC au 506‑235‑2149. Pour conserver l’anonymat, vous pouvez aussi communiquer avec Échec au crime en composant le 1-800-222-8477.