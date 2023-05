Révision de la politique d’inclusion LGBTQ+: le ministre essuie des tirs groupés

Le gouvernement a entamé une révision d’une politique récente destinée à protéger les élèves LGBTQ+ et s’attire des critiques de l’opposition.

La politique 713 jette les bases d’un environnement scolaire sécuritaire pour tous les élèves, y compris les jeunes personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queer et autres minorités de genre.

Cette politique a été mise en place en 2020, mais le gouvernement a entamé une révision de cette politique il y a quelques mois.

Vendredi dernier, une séance de formation professionnelle pour enseignants axée sur la façon de mettre en oeuvre la politique 713 a été troublée par des manifestants.

Selon Connie Keating, présidente de la New Brunswick Teachers Association, a affirmé que «la désinformation et la haine qui ont circulé sur les réseaux sociaux ont conduit des manifestants à apparaître sur l’un de nos sites avec des pancartes telles que “Honte aux enseignants” et “des pervers dans les écoles”.»

Mme Keating affirme qu’elle a passé l’après-midi à entendre les manifestants lancer des commentaires haineux contre le gouvernement, les enseignants et les membres de la communauté LGBTQ.

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Bill Hogan, a affirmé mardi que la décision de son ministère de réviser cette politique n’a rien à voir avec ce groupe de manifestants.

«Je n’appuie pas les manifestations non pacifiques, je n’appuie pas les discours haineux, et je ne comprends pas vraiment pourquoi les manifestants ont été admis sur le terrain d’école», a dit Bill Hogan.

Les partis d’opposition, qui craignent un recul des droits de ces élèves, ont pressé le ministre d’expliquer la raison pour laquelle son ministère a entamé cette révision.

Le ministre affirme qu’il y a une certaine confusion de la part de parents et d’éducateurs sur la façon dont la politique 713 sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre fonctionne avec le curriculum sur le développement personnel dans les écoles.

«Les enseignants ne savaient pas très bien ce qu’il fallait enseigner et comment le faire, et comment cela s’appliquait dans leur école. Je pense que ce qu’il faut vraiment faire, c’est renforcer la formation continue de nos enseignants pour qu’ils comprennent bien comment fonctionne le programme et comment s’applique la politique.»

Il n’a pas voulu préciser de quelle façon la politique pourrait être modifiée à la fin de cette révision, qui a débuté «il y a quelques mois» et qui pourrait prendre quelques mois de plus.

Il affirme qu’il veut «absolument» respecter les droits des jeunes personnes LGBTQ+.

«J’appuie les enfants et j’appuie le droit de quiconque de vivre leur vie de la façon dont ils le choisissent et de la façon dont ils le veulent», affirme le ministre.

La politique 713 prévoit par exemple que les élèves transgenres ou non binaires peuvent faire connaître leur prénom et leurs pronoms de choix à l’école, et que ce nom et ces pronoms doivent y être respectés.

Le ministre affirme qu’il ne sait pas si cette partie de la politique demeurera en place, mais qu’il n’y voit pas de problème sur le plan personnel.

«Je ne sais pas si ça va rester, mais à mon avis, ce n’est pas grand chose. Le monde a changé. […] Ce n’est pas le monde où moi j’ai grandi. Il faut qu’on réponde à la réalité d’aujourd’hui.»

La chef libérale Susan Holt est restée sur sa faim même après les réponses du ministre.

«Je suis déçue de ne pas voir un leadership du ministre quand c’est clair que les gens du Nouveau-Brunswick […] sont inquiets de cet enjeu, et qu’ils pensent qu’on va peut-être [voir un recul] au N.-B. On a besoin d’un ministre qui va nous assurer que ça n’arrivera pas.»

David Coon, chef du Parti vert, craint «un grand changement de cap» dans cette politique qui jette les bases de la protection des élèves qui appartiennent à des minorités de genre dans les écoles.

«J’ai beaucoup d’inquiétudes. J’ai reçu des plaintes de parents avec des enfants trans ou non binaires», explique le chef.

– Avec des extraits de la Presse Canadienne.