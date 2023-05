Peu de changements pour les conseils d’éducation des districts francophones

Le gouvernement modifie la structure de gouvernance en éducation, mais les plus gros changements se limitent au secteur anglophone. Le gouvernement Higgs est contraint par la Charte à maintenir les pouvoirs actuels des Conseils d’éducation de districts francophones.

Les changements à la gouvernance en éducation, qui se préparent depuis des années, sont enfin dévoilés.

Selon une nouvelle loi présentée mardi par le ministre de l’Éducation et du Développement de la Petite enfance, Bill Hogan, les conseils d’éducation des districts (CED) anglophones seront limités à un rôle consultatif et leurs pouvoirs de décision et d’élaboration de politiques seront plutôt transférés aux districts et au ministère.

De plus, les directions générales des districts anglophones ne seront plus obligés de rendre des comptes à ces conseils d’éducation, dont les membres sont élus par la population. Autrement dit, seul le ministère supervisera les directions générales des districts anglophones.

Le ministre Hogan affirme que cette nouvelle structure de gouvernance permettra d’uniformiser certaines politiques à la grandeur de la province.

Mais le système d’éducation francophone échappe à tous ces changements, car le gouvernement provincial est contraint d’obéir à la Charte des droits et libertés et de maintenir ses obligations de protéger le droit à l’éducation dans la langue de la minorité.

Les responsabilités des CED demeurent essentiellement les mêmes, mais le gouvernement leur ajoute aussi la responsabilité de consulter davantage les communautés et «d’aller chercher» les voix des parents et des élèves.

D’après une employée du ministère, les CED auront un rôle «plus actif» pour consulter et pour représenter la population, ce qui sera clarifié dans la loi.

Le ministre a admis qu’il pourrait y avoir de l’incompréhension de la part des communautés anglophones qui subiront ces changements alors que les CED francophones y échappent.

«On verra ce qui se passera à mesure qu’on le met en place. Je sais que ce n’est pas tout le Nouveau-Brunswick anglais qui comprend les droits de la Charte accordés aux minorités dans notre province. Il y aura peut-être de l’éducation à faire à savoir pourquoi il y a une différence entre les deux systèmes.»

Toujours du côté francophone, le gouvernement modifie la structure du Comité consultatif provincial des programmes d’étude et d’évaluation, que le gouvernement consulte lorsque vient le temps de faire des changements aux programmes d’études. Ce comité portera plutôt le nom de Comité provincial sur l’éducation francophone (CPEF), et sera aussi consulté lorsque le gouvernement élaborera son plan provincial d’éducation.