Motoneige: hausse de la tarification des permis et aide pour l’entretien des sentiers

Motoneige NB augmentera le coût des permis de sentiers pour la saison 2024, une mesure destinée à donner un coup de pouce aux clubs pour l’entretien des sentiers.

L’argent supplémentaire amassé devrait aider particulièrement les clubs ayant beaucoup de kilomètres de sentiers à surfacer et/ou la saison dure plus longtemps.

C’est l’un des éléments qui ressort de l’assemblée générale annuelle de l’organisation qui avait lieu dimanche dernier à Miramichi.

La rencontre fut marquée par un changement de garde à la présidence avec la fin du mandat de Dave Garland. Celui-ci demeure toutefois encore avec l’organisation, son embauche au poste de directeur général – un poste vacant depuis près de deux ans – ayant été confirmée lors de la rencontre.

En remplacement de M. Garland arrive un visage bien connu de cette industrie au Nouveau-Brunswick, soit l’actuel président du Conseil canadien des organismes de la motoneige, Brad Mann. Il s’agit d’ailleurs d’un retour à la présidence pour le représentant de la zone 2 (Restigouche).

«L’industrie de la motoneige se porte bien en ce moment au Nouveau-Brunswick, mais il ne faut surtout pas dormir sur ce succès», indique M. Mann, brandissant le spectre de l’inflation des derniers mois.

L’association n’est d’ailleurs pas elle-même à l’abri de l’inflation. Les membres ont accepté – dans une proportion de 95% – une proposition visant à augmenter d’une cinquantaine de $ les tarifs pour les permis de sentiers saisonniers. On estime que ces hausses devraient générer tout près de 300 000$ additionnels dans les coffres de Motoneige NB. Ces fonds additionnels seront spécifiquement redistribués aux clubs pour l’entretien des sentiers.

«Avec la hausse des coûts de carburant et des pièces de machineries, c’est de plus en plus coûteux de surfacer les pistes et ce sont les clubs qui en assument les frais. Cet argent devrait leur donner un bon coup de pouce. Certains vont dire que c’est cher pour utiliser les sentiers, mais il faut quand même être réaliste. Avec le coût des motoneiges, de l’essence et des vêtements, le permis de sentiers est probablement la plus petite dépense de la saison d’un motoneigiste», estime M. Mann.

Comment est-ce que cet argent sera redistribué? En gros, les fonds iront en fonction du kilométrage d’entretien (surfaçage) effectué durant la saison. Les clubs qui ont un grand réseau de sentiers et/ou qui doivent l’entretenir plus souvent et longtemps en raison des nombreuses chutes de neige devraient ainsi être avantagés.

Une réponse de Motoneige NB

Ce geste est en quelque sorte la réponse de Motoneige NB au cri d’alarme lancé par certains clubs ayant énormément de difficulté à boucler leur budget avec le financement actuel accordé par Motoneige NB pour l’entretien des sentiers. Ces clubs – situés en grande partie dans le nord de la province – possèdent une base de membres plus petite que ceux des centres urbains, mais, en revanche, ont davantage de kilomètres de sentiers à entretenir, et ce, plus longtemps en raison d’un climat favorable.

Responsable du club de motoneige de Kedgwick, Jean-Paul Lauzier avait soulevé cette problématique dans nos pages il y a quelques semaines. Celui-ci déplorait que le ratio du calcul de financement des clubs (par Motoneige NB) ne tenait pas suffisamment compte de ces facteurs, mais accordait trop d’importance au nombre de membres. En entrevue, il concède que ces nouveaux fonds de Motoneige NB devraient grandement aider pour la saison prochaine.

«C’est certain que c’est une bonne nouvelle, un pas dans la bonne direction. Ça va nous aider avec nos frais d’entretien, il n’y a pas de doute là. Moi je vois ça comme un bon début, mais on ne doit quand même pas s’arrêter là», indique-t-il.

Selon Brad Mann, la mesure prise cette année par Motoneige NB n’empêchera pas l’organisation de se pencher sur une nouvelle formule de partage des revenus au cours des mois à venir, quitte à revenir avec une proposition concrète lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

«Est-ce qu’on peut en arriver à un meilleur partage? Si oui, quel serait le ratio idéal? Ce sont définitivement des discussions que nous aurons au cours de l’année», indique le président de l’organisation, conscient de l’existence d’un déséquilibre de la formule actuelle et saluant son homologue de Kedgwick pour avoir soulevé la problématique.

Tourisme

Motoneige NB a par ailleurs profité de son assemblée générale pour brosser un bilan de la dernière saison, une saison quelque peu plus courte qu’à l’habitude en raison d’un début en dent de scie, mais qui demeure lucrative pour Motoneige NB. Si l’organisme dit avoir constaté une légère diminution du nombre de permis de sentiers annuels vendus, ce n’est pas le cas des ventes de permis quotidien qui sont en forte hausse. Un signe, selon M. Mann, que l’industrie touristique de la motoneige se porte plutôt bien.

Motoneige NB entend d’ailleurs travailler afin d’attirer encore davantage de touristes l’an prochain. Ainsi, pour la première fois, l’organisation sera présente pour le salon de la motoneige de l’Ontario, le plus gros du genre au pays.

«Nous sommes un joueur clé de l’industrie, un terrain de jeu exceptionnel. On se doit d’être là si nous voulons faire croître le tourisme de la motoneige dans la province», croit M. Mann.