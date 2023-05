Terrains de l’ancienne Smurfit-Stone: le député René Legacy distribue des calendriers!

René Legacy, le député provincial de la circonscription Bathurst-Ouest-Beresford, relance sa croisade visant à retirer du paysage les terrains en ruine de l’ancienne Smurfit-Stone.

Les terrains de l’ancienne papetière situés à Bathurst sont à l’abandon depuis la fin des activités de l’entreprise en août 2005.

Afin de relancer les discussions à ce sujet, l’élu de la région Chaleur a eu la drôle d’idée de confectionner un calendrier 2023-2024 qui comprend 12 photos des installations de l’ancienne entreprise dont les décors sont peu enchanteurs.

René Legacy a indiqué avoir distribué les calendriers à l’ensemble des députés du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick.

«J’ai voulu rappeler au ministre des Finances Ernie Steeves qu’il avait promis une résolution du dossier d’ici la fin de l’année 2022. C’est un très beau calendrier!», a souligné le député libéral.

«Certains députés et ministres sont plus ou moins familiers avec le dossier des terrains de la Smurfit-Stone, plusieurs se sont dits surpris de l’étendue des dégâts», a ajouté René Legacy.

Certains éléments nouveaux laissent toutefois entrevoir la possibilité d’une revitalisation à court ou moyen terme des installations de l’ancienne Smurfit-Stone.

Une firme de consultants vient ainsi de remettre à la Ville de Bathurst et au gouvernement provincial une étude environnementale qui dresse un portrait de l’état des lieux, étude qui fait actuellement l’objet d’un examen minutieux par les deux paliers de gouvernement.

Le contenu de cette étude demeure inconnu pour l’instant et pourrait être dévoilé au cours des prochains mois.

L’adoption en décembre 2022 à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick d’un projet de loi modifiant la Loi sur l’impôt foncier pourrait également contribuer à la vente des terrains désaffectés.

Le projet de loi du ministre des Finances Ernie Steeves visait à faciliter et accélérer le processus de vente ou de transfert des biens réels acquis par le gouvernement provincial.

«Le gouvernement a désormais entre les mains tous les outils qui permettent d’avoir des discussions franches», a affirmé le député de Bathurst-Ouest-Beresford.

Les terrains de l’ancienne papetière sont toujours propriété de la succession de Raymond Robichaud, par l’entremise d’une société à numéro inscrite au registre des affaires corporatives de Services NB.

Le défunt homme d’affaires et promoteur prévoyait la construction de luxueux condominiums en bordure de rivière et l’aménagement d’un terrain de camping et d’un petit centre commercial, projet qui ne s’est jamais concrétisé.

Une facture de taxes impayées de l’ordre de près de deux millions de dollars accompagne le bien foncier situé sur la rue Main.

Dans une lettre envoyée à Blaine Higgs la semaine dernière, René Legacy a indiqué que ces terrains constituent une frustration quotidienne pour les résidents de Bathurst qui côtoient ce triste paysage.

«Pour la première fois en une génération, votre gouvernement a la capacité financière de soutenir des projets transformationnels qui peuvent propulser les collectivités vers de nouveaux sommets. Il est maintenant le temps pour votre gouvernement d’agir dans ce dossier», peut-on lire dans la missive adressée au premier ministre.