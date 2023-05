Deux années sans nouvelles de Madison Roy-Boudreau

Le mystère entourant le sort de Madison Roy-Boudreau persiste, deux ans après la disparition de la jeune fille près de sa résidence de la rue Archibald, à Bathurst.

L’adolescente a été vue vivante pour la dernière fois le 11 mai 2021 à 7h30, alors qu’elle se dirigeait vers un arrêt d’autobus scolaire près de chez elle.

L’enquête policière a tôt fait de démontrer qu’elle est montée la même journée dans une camionnette grise de marque Ford Ranger, véhicule qui avait rapidement été saisi par les policiers de Bathurst.

Malgré les enquêtes d’abord menées par la police de Bathurst et par la suite par la GRC et d’intenses recherches policières au sol, dans l’eau et dans les airs, Madison Roy-Boudreau manque toujours à l’appel.

Les deux corps policiers sont convaincus que la jeune fille qui était âgée de 14 ans a été victime d’un homicide, mais n’ont jamais dévoilé les raisons derrière cette affirmation.

Le corps de l’adolescente demeure introuvable et personne n’a encore fait l’objet d’accusations criminelles dans ce dossier.

Questionnée par l’Acadie Nouvelle la veille du triste anniversaire, la GRC a assuré que l’enquête menée par le Groupe des crimes majeurs est toujours active et que des efforts sont déployés afin de résoudre cette disparition.

«On demande encore aux gens qui auraient des informations à partager au sujet de cette disparition de contacter la police ou Échec au crime. N’importe quel petit détail pourrait permettre de résoudre cette énigme», a indiqué Hans Ouellette, porte-parole de la GRC au Nouveau-Brunswick.

«N’importe quelle enquête qui n’est pas conclue demeure active. Il y a toujours du travail qui est fait d’une façon ou d’une autre. Toutes les informations reçues par la GRC font l’objet d’une vérification et certaines déclarations sont revérifiées par les enquêteurs», a ajouté le caporal de la GRC.

Le corps policier a indiqué que cette disparition ne fait pas l’objet de recherches pour le moment. Des fouilles effectuées dans des secteurs boisés près de la rue Sainte-Anne à Bathurst et à Middle River en 2021 et 2022 n’ont pas permis de retrouver l’adolescente ou de faire progresser l’enquête.

«L’important dans cette affaire est d’apporter des réponses à la famille et à la collectivité dans le cadre d’un dossier qui est complexe», a affirmé Hans Ouellette.

La GRC n’a pas voulu indiquer si un ou des suspects sont dans la mire des enquêteurs, afin de ne pas nuire à l’enquête en cours.

Le père se prononce

«Je crois que la police pourrait en faire un peu plus, comme mener un peu plus de recherches», a affirmé en entrevue Jason Boudreau, le père de l’adolescente disparue.

«J’ai entendu des choses, il y a quelqu’un qui a dit détenir des informations qui le mèneraient en prison si elles étaient révélées».

Aucune cérémonie visant à souligner le deuxième anniversaire de la disparition de Madison Roy-Boudreau n’est prévue jeudi à Bathurst.

«Je ne sais pas trop si la journée de jeudi sera difficile à vivre, c’est fort possible», a indiqué Jason Boudreau.

Accompagné de quelques proches, ce dernier a réaménagé en début de semaine un mémorial à la mémoire de l’adolescente qui se trouve à proximité de sa résidence. Des croix, des peluches, des fleurs et des photos de la jeune fille se trouvent à nouveau sur place au coin de la rue Chaleur et de l’avenue Grange.

Madison pourrait-elle être toujours vivante?

Les possibilités que Madison Roy-Boudreau soit toujours vivante et qu’elle se soit enfuie à l’extérieur de Bathurst avec une proche personne en mai 2021 sont toujours à envisager, même si cela est peu probable.

Un tel scénario s’est déroulé au Québec il y a une vingtaine d’années. En 2001, Julie Bureau est disparue après avoir quitté la résidence de ses parents à Milan, dans les Cantons-de-l’Est.

L’adolescente de 14 ans a été retrouvée par les policiers en juillet 2004, après une fugue qui aura duré trois ans. Elle avait alors expliqué avoir vécu cette longue période de temps chez un homme de 38 ans avec qui elle entretenait une relation fraternelle.

Le père de Madison Roy-Boudreau a indiqué qu’il voit difficilement une situation dans laquelle sa fille serait en train de refaire sa vie auprès d’un proche à l’extérieur de la province.

«Peu importe le temps qui s’écoule, il faut avoir une réponse définitive afin d’avoir une paix d’esprit et passer à autre chose chez la famille. L’espoir est toujours là, il pourrait y avoir de nouveaux indices qui mèneront à d’autres recherches et à faire avancer l’enquête», a affirmé pour sa part Mélanie Aubut, directrice générale du Réseau Enfants-Retour.

«On essaie de faire vivre cet espoir chez la famille. Mais c’est elle qui doit déterminer de quelle façon elle doit le vivre».