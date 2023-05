Forte hausse de salaire des députés, des ministres et du premier ministre

Le gouvernement Higgs a présenté mardi un projet de loi visant à accorder des augmentations de 9,6% aux députés de la province et de 13,6% au premier ministre.

Les modifications proposées feront passer le salaire annuel des députés de l’Assemblée législative de 85 000$ à 93 126$, une augmentation de 9,6%.

Le salaire des ministres connaîtra pour sa part une hausse de 12,7%, passant de 137 614$ à 155 148$.

Le salaire annuel du premier ministre du Nouveau-Brunswick augmentera à 186 252$, un bond de 13,6%.

Si le projet de loi va de l’avant, les augmentations de salaire entreront en vigueur après les prochaines élections, en 2024.

Mercredi, Glen Savoie, député de Saint-Jean-Est et ministre responsable de la Francophonie, a rappelé que les augmentations salariales proposées dans le projet de loi présenté mardi reprennent les recommandations d’un rapport de 2022 préparé par un comité indépendant chargé de réviser la rémunération des députés.

Le rapport avait été préparé par la juge à la retraite Margaret Larlee et l’avocat Robert Basque.

«C’était une recommandation d’une commission indépendante qui a fait une étude et les recommandations ont été présentées au Comité d’administration de l’Assemblée législative qui les a adoptées», a-t-il dit lors d’une mêlée de presse, précisant que les recommandations faisaient consensus au sein du comité.

L’opposition appuie les augmentations

En 2008, le gouvernement de Shawn Graham a instauré un gel salarial des élus de l’Assemblée législative. Pour Rob McKee, député libéral de Moncton-Centre, l’augmentation du coût de la vie dans la province rend le projet de loi présenté mardi d’autant plus important.

«Le travail qui a été fait par les commissaires indépendants est important, je pense qu’ils ont bien fait leur travail. Il n’y a pas eu d’augmentation depuis 2008. Comme tout le monde, on voit que le coût de la vie augmente. Si on continue à ne rien faire de côté, ça va être de plus en plus difficile d’ attirer de bons candidats», a dit le député.

M. McKee se réjouit également du fait que l’augmentation des salaires entrera en vigueur qu’en 2024 si le projet de loi est adopté, une approche moins susceptible d’alimenter le cynisme des citoyens à l’endroit des élus.

«C’est clé pour moi parce que quand j’étais conseiller municipal, on a fait la même expérience, on a engagé un conseiller indépendant pour faire des recommandations et on a ensuite voté (en faveur d’augmentations immédiates)», se souvient-il.

Cette approche a suscité de nombreuses critiques de la part de citoyens puisque les élus se sont eux-mêmes accordé des augmentations salariales, ajoute M. McKee.

«Avoir une clause voulant que ça prenne effet après la prochaine élection montre qu’on ne vote pas pour nous augmenter, on le fait pour la prochaine cohorte d’élus», précise-t-il.

Le chef du Parti vert a lui aussi dit être en faveur des modifications salariales dans le projet de loi.

«Je suis très content que le comité ait décidé de faire une recommandation pour mettre en œuvre les augmentations après la prochaine élection parce que c’est un problème pour moi et mes collègues de prendre la décision d’augmenter nos salaires lors de cette session. C’est une bonne chose, c’est raisonnable», a déclaré David Coon.

En plus de l’indemnité annuelle des députés, le projet de loi présenté mardi indique qu’un député qui est le chef d’un parti politique enregistré autre que celui du premier ministre ou du chef de l’opposition recevra un traitement annuel supplémentaire représentant 50% du salaire de député, soit 42 000$.