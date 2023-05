L’exportation de granulés de bois toujours en forte croissance au Port de Belledune

L’exportation de granulés de bois continue de croître à un rythme important au Port de Belledune, si bien que celui-ci a consolidé, au cours de la dernière année, son titre de plus important exportateur de cette ressource au Canada Atlantique.

«Dans les faits, on pourrait même dire que nous sommes le plus important exportateur dans l’Est du Canada, ce qui inclut aussi l’Ontario et le Québec.»

PDG de l’Autorité portuaire de Belledune (APB), Denis Caron n’est pas peu fier de l’expansion qu’a prise l’exportation de granulés récemment. En fait, les choses roulent à ce point que trois entrepôts d’environ 20 000 tonnes métriques ont été construits sur les terrains du port au cours des trois dernières années. Ceux-ci servent à stocker les granulés avant que ceux-ci ne soient embarqués puis envoyés outre-mer. Le jeu en vaut visiblement la chandelle pour les promoteurs privés qui ont construit ces entrepôts, car leur coût correspond à environ 4 millions $ chacun.

Le secteur privé a également financé en bonne partie un nouveau système de convoyeur plus efficace construit expressément pour la manutention de granulés. L’investissement frôle les 10 millions $.

Mais qui sont ces partenaires (fournisseurs) privés qui exportent ainsi des granulés via le port de Belledune? On parle principalement de quatre joueurs, soit la forestière JD Irving (principalement la scierie de Saint-Léonard), le Groupe Savoie de Saint-Quentin, la compagnie Shaw (approvisionnée en partie par la Scierie Chaleur), ainsi que le groupe GDS en Gaspésie.

La production de granulés au Nouveau-Brunswick se fait en grande partie par l’entremise de biomasses laissées au sol à la suite des opérations forestières standards. Avec cette matière première, on crée des granulés dits blancs. Ces granulés dégagent moins de chaleur que les granulés dits torréfiés, mais demandent aussi moins d’énergie à être confectionnés.

«L’objectif n’est pas de déboiser la forêt pour faire des granulés, mais davantage de récupérer cette biomasse – comme les troncs et les branches – qui a moins de valeur», explique M. Caron

En 2021, les exportations de granulés ont connu une forte hausse au port, atteignant 448 337 tonnes, soit une augmentation de 63% comparativement à l’année précédente. Cette hausse a décidément eu un impact positif dans les coffres du port.

Les chiffres pour 2022 n’ont pas encore été dévoilés publiquement, mais déjà au sein de l’administration, on confirme que ceux-ci sont plus élevés. Les attentes étaient alors d’une augmentation de 25% et 30%. Ce pourcentage devrait être respecté selon M. Caron.

«La tendance est définitivement à la hausse, c’est certain», soutient-il.

Deuxième vie

La biomasse exportée au port de Belledune est en grande partie destinée au marché européen à des fins énergétiques. Une grande partie de ce produit prend la route de la Grande-Bretagne qui subventionne l’achat de cette ressource afin d’éliminer sa dépendance au charbon et, du même coup, réduire sa production de GES.

«Avec les politiques au niveau global, les granulés de bois deviennent une solution intéressante, une essence propre qui peut remplacer d’autres carburants comme, par exemple, le charbon. C’est un produit dont la demande continue d’être forte», exprime M. Caron.

Bien qu’elle soit actuellement davantage en mode «exportation» de granulé, l’APB pourrait néanmoins tout aussi bien en devenir importatrice.

Son PDG croit en effet que la centrale thermique de Belledune pourrait jouir d’une deuxième vie advenant qu’elle se convertisse aux granulés. Actuellement, la centrale fonctionne au charbon, mais elle doit cesser d’utiliser ce produit à compter de 2030 sur ordre du gouvernement fédéral. Cette biomasse pourrait donc être la clé de sa pérennité.

«On exporte les granulés, mais il se peut qu’à l’avenir on ait un besoin domestique. Juste pour la centrale, on estime que le besoin pourrait représenter jusqu’à 1,2 million de tonnes, soit plus deux fois nos exportations (en biomasse) actuelles», indique M. Caron.

Autre accord international lié à l’énergie verte

Si l’exportation de granulés est en expansion à Belledune, il ne constitue pas le seul produit «vert» que l’administration portuaire a dans sa mire.

Mercredi, l’APB a paraphé un protocole d’entente avec le port de Rotterdam dans les Pays-Bas, le plus grand port énergétique d’Europe.

L’accord consiste à collaborer au transport de marchandises sèches et liquides en vrac et de produits manufacturés. Il met l’accent sur la production, le stockage et l’expédition de carburants plus propres tels que l’ammoniac vert, la biomasse, le gaz naturel renouvelable et l’hydrogène vert, une technologie que l’APB souhaite ardemment développer à Belledune dans son Hub d’énergie d’ici 2030.

Il s’agit du troisième protocole d’accord paraphé par l’APB avec des ports européens. En 2022, elle l’avait fait avec les ports allemands de Wilhelmshaven et de Hambourg.

Selon le PDG de l’APB, Denis Caron, ce nouvel accord établit une route commerciale directe avec l’un des plus grands marchés de l’énergie propre en Europe. Il cadre ainsi dans sa vision qui est de créer des alliances stratégiques avec d’autres ports de mer internationaux pour importer ou exporter ces matières.

«Il s’agit de la dernière étape de notre parcours visant à apporter des solutions énergétiques durables au monde entier», a-t-il déclaré.

Au dire du directeur du port international de Rotterdam, René van der Plas, les besoins en énergie sont toujours grandissants en Europe, de là la nécessité d’explorer différentes options en matière d’approvisionnement.

«Nous sommes en contact avec des pays et des entreprises du monde entier, et Belledune, au Nouveau-Brunswick, est un port très prometteur en ce qui concerne son potentiel d’exportation d’hydrogène», explique-t-il.

Présent à cette mission économique, le premier ministre, Blaine Higgs, a pour sa part exprimé son enthousiasme vis-à-vis cet accord. Il y voit l’occasion pour le Nouveau-Brunswick de devenir la porte d’entrée énergétique du Canada vers l’Europe.