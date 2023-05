Nomination du CA de Vitalité: pas forcément inconstitutionnel

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a déposé un projet de loi afin de nommer tous les membres des conseils d’administration des réseaux de santé. Ce texte respecte peut-être la constitution. Il risque en tout cas de renforcer la centralisation.

Si les députés de l’Assemblée législative adoptaient le projet de loi déposé par le ministre de la Santé, Bruce Fitch, ils agiraient peut-être en conformité avec la constitution, selon le professeur émérite en droit de l’Université de Moncton, Michel Doucet.

Le texte propose que le gouvernement remplace la structure des conseils d’administration (CA) des réseaux de santé. Ceux-ci comportaient sept membres nommés par le pouvoir exécutif et huit membres élus par les citoyens. Ils comprendraient seulement sept membres nommés à l’issue de la réforme.

«L’article 16.1 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit un droit de gestion dans le domaine de la santé aux francophones, avance M. Doucet. Mais les tribunaux n’ont jamais déterminé la structure de ce droit. Est-ce que ses membres doivent être élus? Est-ce qu’ils peuvent être nommés tout en représentant la communauté linguistique?»

«Les membres des CA continueront d’être nommés en fonction de leurs compétences et d’autres facteurs, dont les intérêts des communautés linguistiques, déterminés en collaboration avec les régies régionales de la santé», a précisé M. Fitch, lors du dépôt de son projet de loi.

Le groupe de pression Égalité Santé en Français, en revanche, l’affirme: le gouvernement du Nouveau-Brunswick s’apprête à enfreindre la constitution.

«Le ministre oublie que le Nouveau-Brunswick a enchâssé dans la Charte canadienne des droits et libertés le droit de la communauté linguistique francophone et acadienne de gérer et gouverner ses institutions nécessaires à leur protection et à leur promotion. Ces modifications nous enlèvent ce droit», affirme-t-il.

Centralisation

Quoi qu’il en soit, les intervenants joints par l’Acadie Nouvelle craignent tous une conséquence possible du projet de loi 39: une centralisation accrue des pouvoirs entre les mains du gouvernement dans le domaine de la santé.

«Le ministère de la Santé a déjà beaucoup de pouvoir, remarque M. Doucet. Ce n’est pas inconstitutionnel en soi. Mais on permettait au CA de s’assurer que les services répondaient aux besoins des communautés. Il faudra voir si c’est toujours prévu dans la structure qui sera mise en place.»

C’est déjà tout vu pour le président d’Égalité Santé en Français, Hubert Dupuis. Il estime que le ministre de la Santé veut accaparer tous les pouvoirs.

«Le gouvernement ne veut répondre à rien ni recevoir d’objections, estime-t-il. Mais pour un budget de 3 milliards $, c’est bien d’avoir du monde qui a des idées diverses. Une gang de marionnettes qui disent toutes la même chose que le ministre n’est pas nécessairement souhaitable.»

La professeure en gestion des services de santé à l’U de M, Stéphanie Collin, a aussi des inquiétudes pour l’autonomie des réseaux de santé.

«C’est comme si les CA devenaient le bout du bras du ministère de la Santé, illustre-t-elle. Les régions pourraient perdre leur voix. La centralisation risque de nous rendre victimes de la bureaucratie, avec des décisions prises par un ministre loin du terrain. Elle pourrait aussi nous donner des difficultés à innover.»

Amnésie

La chercheuse se demande si le gouvernement provincial a retenu les leçons de ses erreurs passées. Elle rappelle les manifestations acadiennes à propos de la tentative de réforme du système de santé en 2007.

«On avait proposé environ 15 administrateurs nommés. C’est devenu des CA avec sept membres nommés et huit membres élus, raconte-t-elle. Est-ce qu’il y aura des manifestations maintenant? Ça ne m’étonnerait pas.»

Mme Collin indique que la nomination d’experts à la tête d’un réseau de santé est bénéfique en théorie. Elle pointe néanmoins les soupçons de favoritisme partisan qui peuvent peser sur les choix du gouvernement néo-brunswickois.

«Il n’y a pas de consensus scientifique sur la structure idéale de la gouvernance d’un système de santé, déclare-t-elle. Une chose est certaine: les questions de transparence et d’imputabilité ressortent souvent. Or, les nominations ne sont pas toujours transparentes.»

La professeure souligne aussi le contexte linguistique particulier de la province. Elle constate que la minorité francophone considère que la démocratie existe quand des membres sont élus aux CA de Vitalité et Horizon, notamment.

Méfiance

«Le projet de loi de M. Fitch est une occasion manquée de rapprocher le réseau de santé et les communautés, estime la professeure en gestion des services de santé à l’U de M, Claire Johnson. C’est important de répondre aux besoins réels de la population.»

Elle reconnaît que le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick effectue une bonne analyse de ces besoins grâce à ses sondages et analyses de données. Elle fait toutefois remarquer que les élus aux CA de Vitalité et Horizon permettent de créer un dialogue entre les régies de santé et la population.

«C’est essentiel de rapprocher les réseaux de santé des communautés maintenant, car il y a une espèce de méfiance envers le système qu’on soupçonne d’être incapable de répondre aux besoins», insiste Mme Johnson.

Elle pense que la recherche de rapidité dans la prise de décision du gouvernement du Nouveau-Brunswick a fait son temps.

«En théorie, nous avons été vite pendant la dernière année grâce aux fiduciaires, dit-elle à propos des fonctionnaires nommés en remplacement des CA de Vitalité et Horizon par le premier ministre en juillet 2022. À un moment donné, il faut retourner à la normale.»