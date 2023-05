Identité de genre: une révision qui fait craindre un recul

Même si peu de détails ont été dévoilés jusqu’à maintenant par rapport à la révision de la politique 713, certains intervenants craignent un recul en ce qui concerne les droits des personnes appartenant à la communauté LGBTQ+.

La politique, mise en vigueur en 2020, garantit essentiellement un environnement sécuritaire et inclusif pour tous les élèves LGBTQ+.

Cette semaine, le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, Bill Hogan, a annoncé qu’une révision de la politique était en cours.

Même si elle reconnaît que les changements peuvent s’avérer mineurs, la présidente de l’Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, Nathalie Brideau, estime néanmoins que le gouvernement Higgs a pris des décisions par le passé qui ont engendré un recul dans certains domaines.

«Quand on fait le parallèle avec d’autres décisions, il y a lieu de se demander si ça va être positif? (…) Il faudrait qu’il (ministre Bill Hogan) nous dise quel est le problème, mais il ne semble pas vouloir le dévoiler tout de suite.»

«On crie peut-être au loup, mais on a hâte de savoir quels sont les éléments de cette révision.»

Le ministre Hogan a mentionné cette semaine qu’il existait une certaine confusion chez les éducateurs et les parents sur la façon dont la politique 713 sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre fonctionne avec le curriculum sur le développement personnel dans les écoles.

Selon lui, une centaine de plaintes ont été envoyées d’un peu partout dans la province, notamment en lien avec l’âge approprié pour enseigner des sujets traitant d’identité de genre.

Pourtant, Nathalie Brideau affirme ne jamais avoir été au courant de quelconque confusion de la part des enseignants francophones par rapport aux modalités de cette politique.

Elle soutient qu’avant même l’adoption de la politique 713, en 2020, il existait déjà des groupes d’élèves LGBTQ+, des occasions de formation, ainsi que des outils et des comités destinés à améliorer le bien-être de ces jeunes.

«On applaudit le fait que l’on a accès à de la formation et qu’on nous donne des outils pour que ces jeunes se sentent bien et acceptés à l’école (…) Les courriels que je reçois, ce ne sont pas des courriels de confusion, mais d’indignation. On ne comprend pas la décision du ministre.»

La co-présidente de l’organisme Pride in Education, Gail Costello, s’interroge sur la nécessité du gouvernement du Nouveau-Brunswick de réviser une politique qui n’est en place que depuis environ deux ans et qui est le fruit d’un travail réalisé sur plusieurs années par plusieurs intervenants, dont des gens du ministère de l’Éducation, des enseignants, des membres de la communauté LGBTQ+ et d’autres experts.

«Ce n’est pas parfait, mais je crois qu’il s’agit de l’une des meilleures politiques au Canada pour offrir un environnement sécuritaire aux élèves marginalisés dans les écoles.»

Même si cela n’a pas été confirmé hors de tout doute, Mme Costello croit que cette révision est motivée par un désir d’apporter des changements au curriculum sur le développement personnel qui est soutenu par la politique 713.

«La politique n’a rien à voir avec le curriculum. Elle concerne l’environnement scolaire, que ce soit pour avoir des salles de bain sécuritaires, le fait d’avoir le pronom de leur choix, etc. Cependant, le contraire n’est pas nécessairement vrai.»

Avant même l’annonce d’une révision, Gail Costello raconte que le MÉDPE a été inondé de plaintes de gens par rapport à l’enseignement de sujets en lien avec l’identité sexuelle ou de genre.

«Quand on approche le ministère pour demander l’élimination de ces choses, on va leur répondre que c’est impossible parce que c’est soutenu par la politique 713 et les droits de la personne. Je crois que l’attention n’est pas vraiment sur la politique, mais sur le curriculum. J’ai l’impression qu’en ajustant le politique, on souhaite apporter des changements au curriculum.»

Une commande de Blaine Higgs

Pour l’ex-ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, il n’y a aucun doute que cette commande provient du premier ministre Blaine Higgs en personne.

Selon M. Cardy, aucun problème par rapport à la politique 713 ne lui a été signalé entre le moment où le document a été signé et la semaine dernière.

«Je n’ai eu aucune plainte ni de questions par rapport à la politique, sauf de la part du premier ministre.»

Alors qu’il était encore ministre, Dominic Cardy se souvient d’avoir eu des discussions avec Blaine Higgs à propos de cette politique. Selon lui, le premier ministre ne cessait de confondre la politique 713 avec le curriculum d’éducation sexuelle dans les écoles.

«Il y a eu d’autres discussions par la suite et il continuait d’avoir ce genre de confusion», a raconté M. Cardy qui dit même avoir remarqué un certain malaise chez Blaine Higgs par rapport à cette question.

Lorsqu’il a été interrogé à ce sujet, le ministre Hogan n’a pas offert de réponse claire, mais il a ajouté qu’en tant que ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, il avait certaines préoccupations.