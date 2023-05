Corvée de nettoyage au Club de golf pour des élèves de la Polyvalente Roland-Pépin

Plus d’une vingtaine d’élèves de la 9e année de la Polyvalente Roland-Pépin de Campbellton ont troqué leur classe, jeudi matin, pour le terrain du Club de golf Restigouche. Et ce n’était pas pour frapper des balles, mais plutôt pour y faire du ménage.

Et cette activité n’était pas non plus une punition. Ceux-ci ont en effet répondu à l’appel aux bénévoles lancé plus tôt cette semaine par la direction du club. On recherchait l’aide de la communauté pour une pour une corvée de nettoyage en vue de la grande ouverture prévue, si tout va bien, la semaine prochaine (18 mai).

«Notre directrice est une grande amatrice de golf. Elle nous a approchés avec l’idée, et ça a plu aux élèves», lance à la blague l’enseignante de la classe Enjeux actuels, Annie Savoie.

Sur une note plus sérieuse, elle explique que l’objectif de ce cours – offert depuis quelques années à peine à l’école – est d’œuvrer avec les jeunes afin qu’ils se trouvent des enjeux axés sur leur communauté.

«Ça développe des compétences, améliore leur estime de soi, et accroît leur capacité de travailler en équipe. Avec cette activité-ci, on a vu l’occasion d’atteindre ces objectifs tout en aidant un organisme de la région», ajoute l’enseignante.

Râteaux et balais dans les mains, un groupe s’affairait ainsi à nettoyer le site du chalet principal. Plus loin, d’autres ont pris d’assaut le terrain, ramassant les nombreuses branches tombées au sol au cours des derniers mois.

«L’hiver a été rude, avec beaucoup de vents forts. Il y a énormément de branches partout. On a vraiment du pain sur la planche», confirme le gérant du club, Jackie Bujold, soulignant au passage que cette aide inattendue est pour le moins bienvenue.

«On a lancé une invitation à la population pour une grande corvée prévue samedi, mais il y a des gens qui sont venus tout au long de la semaine donner un coup de main. De voir ces jeunes répondre également à cette invitation, s’impliquer pour notre terrain, ça nous fait vraiment plaisir. Et qui sait, ça va peut-être donner le goût à certains d’entre eux d’essayer le golf», indique-t-il.

Pour les personnes intéressées, la corvée de nettoyage prévue samedi au terrain est toujours d’actualité.