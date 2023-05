Des tests Pap pour les femmes du Restigouche-Ouest sans médecin de famille

Depuis mercredi, les femmes du Restigouche-Ouest ont accès plus facilement aux tests du cancer du col de l’utérus.

Le Réseau de santé Vitalité a mis en place une équipe dont la tâche consiste à offrir ce service aux patientes sans médecin de famille de cette portion du Restigouche.

Le service sera offert une journée par mois. Selon la demande, sa fréquence pourrait soit augmenter ou diminuer. Les femmes désirant se prévaloir de ce service n’ont qu’à prendre rendez-vous en contactant les soins ambulatoires de l’Hôtel-Dieu-Saint-Joseph de Saint-Quentin.

Selon Karen Frenette, directrice régionale de cliniques externes au sein du Réseau de santé Vitalité, cette initiative vise à combler un vide causé par un manque de ressources médicales.

«Il manque de médecins dans toute la province, ce qui fait qu’il y a plusieurs patients orphelins dans le réseau, y compris à Saint-Quentin. À cela s’ajoute le fait qu’il y a aussi des médecins qui n’effectuent pas de test Pap à leur cabinet. On se devait donc de trouver des solutions de rechange pour améliorer l’accès à ce service aux femmes de cette région en attendant que la situation s’améliore», explique-t-elle.

Le réseau avait testé cette «clinique d’une journée» l’automne dernier à Saint-Quentin. De bouche à oreille, le carnet de rendez-vous s’est rempli en un coup de vent, ce qui a fait dire que le besoin était réel.

«Idéalement, ce genre de test devrait être effectué dans le cabinet d’un médecin ou en clinique collaborative, et non dans un hôpital. Ce que nous offrons, c’est vraiment pour répondre à un besoin le temps que la bonne porte ouvre. On préfère cette option à celle de ne pas offrir du tout le service», précise Mme Frenette, insistant sur l’aspect temporaire de l’initiative.

Pour mettre en branle ce programme, Vitalité a formé une équipe d’infirmières, et celles-ci seront appuyées par la docteure Jessy Phillips.

Pour l’instant, le test Pap est le seul service à être implanté de la sorte dans le Restigouche-Ouest afin de répondre à une demande immédiate.

«Si on voit que d’autres tests nécessitent une attention spéciale et que nous avons les ressources disponibles, c’est certain qu’on pourrait considérer faire quelque chose de similaire», souligne Mme Frenette.

Ce service n’est d’ailleurs pas une nouveauté en soi dans le Réseau de santé Vitalité. L’expérience de telles cliniques a été tentée ailleurs, notamment dans les établissements de Dalhousie, Caraquet et Tracadie.

Oui, mais…

On aurait pensé que l’ajout d’un tel programme serait chaudement applaudi par le Comité permanent des soins de santé de Saint-Quentin, comité citoyen qui lutte pour l’amélioration des services à l’hôpital Hôtel-Dieu-Saint-Joseph. Sa présidente et ancienne membre du conseil d’administration du réseau, Joanne Fortin, demeure pourtant sur son appétit.

En fait, celle-ci refuse de considérer ce programme comme étant un ajout au Restigouche-Ouest. Pourquoi?

«Parce qu’en temps normal, si le Réseau faisait bien son travail, nous aurions des médecins en nombre suffisant dans notre communauté et donc en mesure de prodiguer ce service essentiel à notre population de façon régulière. Nous n’aurions pas autant de patients orphelins, nous n’aurions pas besoin d’une équipe spéciale», soutient-elle.

Selon ses estimations, 2000 citoyens de cette région n’ont pas de médecin de famille, et ce, sur une population d’environ 6000, ce qui équivaut donc à une personne sur trois. Bien qu’elle soit consciente de la problématique de recrutement des médecins, Mme Fortin se questionne quant aux véritables efforts pris par le réseau pour pourvoir les postes vacants de médecins.

«À mes yeux, le réseau n’a donc pas de quoi se péter les bretelles. C’est certain que ce programme demeure une bonne nouvelle pour les femmes et pour ce dépistage, mais il faut garder en tête qu’il s’agit d’un service de base qui devrait normalement être dispensé. Combien d’autres tests tout aussi importants est-ce qu’on ne fait pas en raison du manque de médecin?», déplore-t-elle.