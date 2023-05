Les garçons doivent apprendre à ne pas être toxiques dans leurs relations

L’auteur et sociologue Michel Dorais à présenté sa nouvelle approche de la masculinité toxique aux participants du Sommet sur le consentement et les relations saines mercredi, à Shippagan.

La masculinité toxique est un ensemble de règles non écrites qui dictent aux garçons la façon dont ils devraient se comporter en société pour être un homme. D’après M. Dorais, les mots «toxique» et «masculinité» ne devraient pas se retrouver côte à côte.

«La masculinité n’est pas toxique en elle-même», affirme t-il.

La culture de l’antitoxicité prône le développement de la sensibilité des garçons, la résolution de problèmes de façon pacifique et les notions de réciprocité, d’équité et de consentement. Redéfinir la masculinité et la virilité en prônant la désidentification aux étiquettes imposées par la société est un défi de taille.

«Être non toxique ne suffit pas, il faut être proactif. Antitoxique», lance t-il.

Michel Dorais souhaiterait que les notions de réciprocité, d’équité et de consentement soient enseignées dès l’enfance, afin de déconstruire certaines idées préconçues sur la sexualité et le genre. Certains mythes peuvent également contribuer à la culture toxique de la masculinité.

«Il y encore des gars qui pensent que leurs hormones dictent leurs inconduites sexuelles. Aucune relation sexuelle n’est automatique, ce n’est pas plus fort que soi», souligne M.Dorais.

En grandissant, les garçons pourraient développer une mentalité toxique de la masculinité en raison de l’absence de modèles inspirants sur les réseaux sociaux, à la télévision ou sur le web. Selon M. Dorais, être capable de gérer sa frustration, d’accepter le rejet, de demander de l’aide, de respecter la bulle d’intimité des autres et d’exprimer ses émotions sont des compétences trop souvent mal acquises par les garçons.

«Batman lui n’a pas besoin d’aide pour changer le monde et il le fait seul. C’est ça nos modèles de gars. Malheureusement les gars n’acceptent pas de demander de l’aide avant que ça aille super mal. Il faut proposer d’autres modèles à nos enfants, d’autres modèles que Batman», exprime M. Dorais.

Le consentement, c’est quoi?

Le consentement n’est pas chose acquise pour les Canadiens, puisque 55% de la population ne comprend toujours pas cette notion, selon la Fondation canadienne des femmes.

Le consentement est nécessaire à toute activité sexuelle, sans quoi elle est considérée comme une agression.

Le consentement consiste à donner son accord avec enthousiasme de façon claire, précise et continue. Il est important de prioriser une bonne communication entre partenaires et de porter attention au langage corporel de l’autre. À noter qu’il est possible de retirer son accord à tout moment.

«Il faut apprendre à se contrôler soi-même, au lieu de contrôler les autres», soutient M. Dorais.

D’après lui, la pression des proches, le besoin de prouver sa virilité ou sa masculinité et l’envie d’épater ses pairs avec ses expériences sexuelles sont en grande majorité les raisons des inconduites sexuelles.

«En tant que sociologue, je n’excuse en aucun cas les agressions sexuelles ou les abus, mais je les explique, c’est mon métier», ajoute t-il.

Prévention

Il va de soi que la sensibilisation aux inconduites sexuelles est nécessaire, mais savoir les prévenir est encore plus important pour Michel Dorais.

«Développer des savoirs ne suffit pas. Il faut les transformer en action et en attitudes. Il faut faire plus que de la sensibilisation», explique t-il.

M. Dorais à terminé sa conférence en rappelant aux intervenants leur rôle en tant qu’allié. Selon lui, une personne qui promouvoit la masculinité antitoxique se doit d’agir à titre de modèle pour la jeunesse et pour ce faire, il faut d’abord reconnaître le problème.

Un bon allié se doit de valoriser les valeurs consensuelles, comme le respect de soi et des autres. Il se doit également d’encourager le sens critique et de promouvoir la masculinité bienveillante et créative, sous toutes ses formes. L’encadrement, l’éducation, les discussions et la réflexion sont la clé, afin de faire du consentement une notion innée au pays.