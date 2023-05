Logement: un projet de loi pour limiter les rénovictions

La ministre de Service NB et du Logement, Jill Green, a déposé un projet de loi qui oblige les propriétaires de logements qui veulent faire des rénovations à demander la permission à un tribunal administratif avant d’expulser un locataire.

La ministre explique que ce changement met la responsabilité sur le dos des propriétaires. Elle veut ainsi empêcher les propriétaires de faire des rénovictions, soit d’expulser un locataire sous prétexte de rénovations.

«Les propriétaires devront faire application et ils devront pouvoir démontrer qu’une rénovation doit avoir lieu bientôt. C’est une protection supplémentaire pour les locataires et ça aide aussi les propriétaires, puisqu’ils pourront faire des expulsions approuvées.»

Elle affirme que des amendes seront imposées aux propriétaires qui ne respectent pas cette partie de la loi.

Il n’y a pas de plafonnement des loyers dans le projet de loi déposé par la ministre jeudi. Jill Green affirme que c’est toujours une possibilité pour plus tard, et que sa stratégie complète sur le logement sera publiée en juin.

Elle légifère malgré l’absence de cette stratégie parce qu’il «faut agir rapidement», dit-elle.

«Dans un monde parfait, on aurait notre stratégie et on ferait des changements dans la loi. Mais c’est une crise, il faut agir rapidement, alors on fait des choses en parallèle et notre stratégie sur le logement sera dévoilée en juin. C’est un effort gargantuesque, mais on va le faire.»

L’opposition réclame un plafonnement des loyers

Les partis d’opposition ont bien accueilli ces changements, mais ils réclament toujours un plafonnement des loyers.

«Il y a des mesures là-dedans qui sont des pas dans la bonne direction», dit le député libéral Benoît Bourque.

Selon lui, ces changements pourraient réduire le déséquilibre du pouvoir entre les propriétaires et les locataires, sans toutefois régler complètement la question.

«Il manque certainement des choses, tout ce qui est le plafonnement des loyers n’a aucunement été touché.»

La députée Megan Mitton, du Parti vert, affirme que son parti a déjà tenté de régler ces défauts dans la loi.

«La protection [contre] les rénovictions, c’est quelque chose que les verts ont amené en amendement, et le gouvernement ne voulait pas l’accepter l’an passé, alors je suis contente de le voir, mais sans un plafonnement des loyers, ce n’est pas suffisant pour protéger les locataires.»

Nichola Taylor, présidente du groupe de défense des locataires ACORN NB, affirme elle aussi que le projet de loi aidera les locataires, mais que le plafonnement des loyers est l’élément manquant.

Elle dit que les propriétaires de logements utilisaient les rénovictions pour échapper au plafonnement des loyers en 2022. Lorsque le locataire quittait les lieux, ils pouvaient alors augmenter le loyer.

Sans ce plafonnement, des mesures pour limiter les rénovictions n’ont pas le même impact, estime Mme Taylor.

«Ce serait encore plus fort s’il y avait un plafonnement des loyers en place parce qu’actuellement, rien n’empêche les propriétaires d’augmenter le loyer.»

Un défaut dans la loi

Fin 2022, le gouvernement a modifié la loi pour étaler certaines hausses de loyer sur une période de trois ans, pourvu qu’elles soient plus élevées que le taux d’inflation.

Toutefois, les personnes qui louaient un logement pour une période déterminée (comme à l’année, au mois ou à la semaine) ne bénéficiaient pas de cette protection.

Selon la ministre, son projet de loi répare ce défaut dans la loi pour leur accorder la même protection.

Jill Green a également présenté un autre projet de loi pour transformer la Société d’habitation du N.-B. en société de la Couronne à part entière. Elle y transfère aussi certaines responsabilités liées au logement qui appartiennent actuellement à Service NB, au ministère du Développement social et au ministère des Transports et de l’Infrastructure.