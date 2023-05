Langues officielles: le gouvernement est ouvert à des amendements, selon Glen Savoie

Selon le leader parlementaire et ministre de la Francophonie, Glen Savoie, le gouvernement provincial est prêt à envisager des amendements à son projet de loi sur les langues officielles pour tenter d’en arriver à un consensus avec l’opposition.

Glen Savoie affirme que son premier ministre n’écarte pas l’idée de modifier le projet de loi, qui sera débattu la semaine prochaine. Il affirme aussi que des amendements sont «possibles», sans préciser s’ils proviendraient de son gouvernement.

«On peut dire des choses de façon publique ou derrière les portes fermées, mais au bout du compte, on est ouverts à avoir des amendements. Le premier ministre a dit qu’il est ouvert – je n’ai jamais entendu qu’il est fermé à l’idée d’avoir des amendements – et on va s’assurer que ce projet de loi passe à l’unanimité si on peut, et c’est ça le but pour nous du côté du gouvernement.»

Le projet de loi en question sert à officialiser la création du Secrétariat des langues officielles. Il enlève aussi l’obligation du gouvernement de réviser la loi tous les dix ans.

Les partis d’opposition croient que le fait d’enlever cette révision obligatoire est un recul pour les francophones. Ils ont affirmé qu’ils voteront contre le projet de loi à moins d’amendements pour rétablir cette partie de la loi.

Ce serait la première fois qu’un vote sur la Loi sur les langues officielles ne se ferait pas à l’unanimité, comme c’était le cas en 2002 et en 2013.

La chef de l’Opposition officielle libérale, Susan Holt, dit avoir entendu des rumeurs voulant que le gouvernement serait prêt à amender cette partie de la loi.

Elle affirme que ce changement pourrait comprendre une révision obligatoire de la loi tous les cinq ans, comme le recommandait le rapport écrit par la juge Yvette Finn et John McLaughlin.

«Nous avons un peu d’espoir qu’ils valorisent le fait d’avoir une unanimité du vote, alors on cherche à voir si cette rumeur est vraie.»

Selon elle, cette rumeur provient de membres du gouvernement et d’un membre du bureau du premier ministre qui tenteraient de le convaincre d’accepter un amendement.

Le député vert Kevin Arseneau affirme qu’il ne s’agit que de rumeurs et qu’il n’y a pas eu de discussions formelles entre partis à ce sujet.

On a demandé au ministre Glen Savoie si la rumeur est vraie. Il affirme que le gouvernement est «toujours prêt» à faire des amendements, mais il s’en remet à la décision finale du premier ministre, qui est responsable du dossier des langues officielles.

M. Savoie ne précise pas la nature de ces amendements.

Lorsqu’il a présenté son projet de loi, le premier ministre a affirmé que cette obligation de réviser la loi tous les dix ans est «redondante» puisque son nouveau secrétariat des langues officielles permettrait de réviser la loi fréquemment.

Le 30 mars, Blaine Higgs ne semblait pas particulièrement enclin à accepter de tels amendements lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il voulait chercher à créer ce même consensus autour de son projet de loi.

«Je demanderais à l’opposition d’examiner la validité de ce qu’on veut mettre en place, et de ne pas créer de la redondance lorsque ce n’est pas nécessaire de créer de la redondance. […] Faisons-le fonctionner, et ne donnons à personne une raison de retarder cela […] jusqu’à dix ans.»

Glen Savoie a affirmé vendredi qu’il espère que le projet de loi obtiendra l’appui unanime de la chambre, comme le veut la tradition.

«Je l’espère, c’est historiquement ce qui se passe quand l’Assemblée considère l’un de ces projets de loi. J’espère qu’on pourra trouver un consensus en chambre et poursuivre le bon travail qui a été fait.»