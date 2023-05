Les écoles du Nord-Est poursuivent leurs efforts pour se réinventer

Une nouvelle approche à l’apprentissage est devenue un incontournable dans toutes les écoles du District scolaire francophone Nord-Est.

Marc Pelletier, directeur du DSF-NE, est ravi de voir les directions d’école prendre part au projet d’école «réimaginée» qui avait été proposé en 2021.

«En deux ans, on est passé de six écoles participantes à trente-quatre! Tout le monde a ressenti le besoin de changement», souligne-t-il.

Le projet d’école «réimaginée» permet aux différents établissements scolaires de planifier leur semaine de cours différemment, en réservant du temps pour l’élaboration de nouveaux projets. Chaque école peut proposer sa propre vision, selon les niveaux d’apprentissage. Les élèves pourront développer des compétences de vie et de carrière, «des astuces et des pratiques de bien-être physique et mentale» et «un sentiment d’appartenance à la communauté, à la culture et à la langue».

«Ça peut être aussi simple que de découvrir une nouvelle plage!», lance M. Pelletier.

Les écoles du DSF-NE se sont partagé un financement de 800 000$ pour l’année 2022-2023 dans ce programme. Le district a offert le transport en autobus pour les sorties à l’extérieur de l’école. Toutefois, ce n’est pas suffisant pour concrétiser les projets de tous. Certaines écoles, comme La Villa des amies de Tracadie-Beach, sont toujours à l’étape d’amasser des fonds.

«On a reçu des dons de la communauté et de certaines entreprises, mais on continue de faire des campagnes de financement, comme avec le spectacle de ce soir (mardi)», mentionne Serge Sonier, enseignant ressource.

Des membres du personnel et des élèves de l’école ont organisé un spectacle avec des chanteurs masqués et des numéros de talent pour recueillir de l’argent.

«Tous les profits vont aux activités reliées à l’école réimaginée. On souhaite construire une classe extérieure et une classe sensorielle pour les élèves», précise M. Sonier.

Pour d’autres, les collectes de fonds ont permis aux élèves de participer à des ateliers ou des conférences, de visiter des entreprises de la région, de créer des liens et de retrouver l’envie d’aller à l’école.

La Polyvalente W.-A. Losier de Tracadie propose à ses élèves des journées Azimut tous les deux vendredis, durant lesquels les apprenants peuvent participer à une panoplie d’ateliers offerts par des élèves, des membres de la communauté ou du personnel enseignant.

«On a réussi à donner un nouveau sens à la réussite, les élèves s’impliquent davantage dans leur éducation», affirme M. Pelletier.

Avec le projet d’école «réimaginée», les autorités scolaires souhaitent convaincre les élèves de rester dans la région à la fin de leurs études en offrant une image positive du nord-est du Nouveau-Brunswick.

«Certaines activités et visites ont même permis aux apprenants de découvrir leur prochain lieu de travail ou leur nouvelle passion.»