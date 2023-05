Cap-Acadie veut relier ses communautés côtières par un sentier

Le conseil municipal de Cap-Acadie a autorisé la phase 2 du projet Sentier ligne côtière qui vise à développer un sentier pédestre et cycliste entre Boudreau-Ouest et Shemogue.

Le but est de développer un sentier joignant Cap-Acadie d’un bout à l’autre, ainsi que de faire partie du réseau national Sentier Trans-Canadien.

Le chemin proposé est d’une largeur de deux à trois mètres, composé de gravier, exclusivement pour piétons et cyclistes.

La firme de consultant NuFocus Group a été embauchée pour appuyer la municipalité dans les démarches de la phase 2. Cap-Acadie procèdera maintenant à des rencontres avec les propriétaires identifiés pour déterminer le tracé idéal afin de réaliser ce projet

Dans ses démarches, la municipalité a d’abord embauché la firme Viridis Environnement pour proposer un tracé qui suit la côte et maximise les vues du paysage tout en respectant les normes environnementales et en se tenant le plus loin possible des propriétés actuelles. Ce sentier proposé est d’une distance de 40,6 kilomètres.

En fait, la phase 1 du projet consistait à proposer un tracé du sentier et à tenir des sessions de consultation publique pour le présenter. Ces rencontres ont eu lieu le 27 mars au Club d’âge d’or de Grand-Barachois et le 5 avril au Club d’âge d’or de Shemogue.

Selon ce qui a été rapporté par la Ville régionale de Cap-Acadie, l’enthousiasme des citoyens était palpable.

Le projet Sentier ligne côtière s’est doté du slogan «Connecter nos gens et nos collectivités». Selon la municipalité, il sera un atout au transport actif qui permettra aux gens de tout âge de se déplacer en toute sécurité en pleine nature.

La Ville régionale de Cap-Acadie souhaite également que ce sentier devienne un moteur économique important pour la région.

«Le projet du sentier devrait attirer les familles de l’extérieur du Nouveau-Brunswick à venir s’installer chez nous et profiter de la nature et de la joie de vivre dans notre belle région, indique le maire de Cap-Acadie, Serge Léger. En attirant des personnes à choisir Cap-Acadie, on contribue grandement au développement économique de notre nouvelle ville.»

La première étape consistera à relier le segment de Boudreau-Ouest à celui de Grand-Barachois, soit environ cinq kilomètres.

À plus long terme, le projet Sentier ligne côtière vise à relier Cap-Acadie jusqu’au village d’Alma en longeant la côte du sud-est de la province, soit un important réseau de sentiers régionaux de 170 kilomètres.