La FJFNB fait peau neuve

La Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) vient de se doter d’un nouveau conseil de direction qui guidera l’organisme au cours de l’année 2023-2024.

Les membres ont élu Maxime Brideau à la présidence de l’organisme pour la prochaine année à l’issue de la 36e assemblée générale annuelle tenue cette fin de semaine à Saint-Léonard.

Originaire de Tracadie, il succède à Maude Sonier qui présidait l’organisme depuis mai 2022.

Étudiant en sciences infirmières à l’Université de Moncton, Maxime Brideau assumait les fonctions de secrétaire-trésorier de la FJFNB avant l’élection des nouveaux membres du conseil de direction.

Il a été élu sans opposition à la présidence de l’organisme par la cinquantaine de jeunes francophones provenant des différentes écoles secondaires du Nouveau-Brunswick qui se sont rencontrés à l’école Grande-Rivière durant le week-end.

«Étant étudiant en sciences infirmières, les thèmes de la santé, du mieux-être, de l’inclusion et de la santé mentale me tiennent particulièrement à cœur», a souligné le président nouvellement élu de la FJFNB.

L’assemblée générale annuelle tenue durant trois jours au Bas-Madawaska a permis la présentation de différentes tables rondes et discussions portant sur des sujets tels que la Semaine provinciale de la fierté française, l’environnement et l’inclusion, la diversité et l’équité.

«L’exercice a également permis de savoir un peu ce qui se passe chez nos membres dans les différentes écoles francophones de la province et d’organiser la prochaine année de la FJFNB durant laquelle nous accomplirons certainement de bien belles choses», a indiqué Maxime Brideau.

«Un sondage mené auprès de nos membres à l’issue de l’assemblée générale a démontré que les participants ont apprécié tout ce qui a été fait et dit durant le week-end», a ajouté le président de la FJFNB.

Ophélie Chiasson, de l’École Mathieu-Martin à Dieppe à la vice-présidence et Emma Raphaelle, de l’école Sainte-Anne de Fredericton, comme secrétaire-trésorière accompagnent le nouveau président à la barre de l’organisme acadien qui a vu le jour en 1971.

Le conseil de direction de la FJFNB est aussi constitué d’Antoine Chiasson (École Marie-Esther de Shippagan/Nord-Est), Amélie Gautreau (Cité des Jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston/ Nord-Ouest), Josianne Melanson (École Clément-Cormier de Bouctouche/Sud) et Mathias St-Amand (École Saint-Anne à Fredericton/région Centrale).

Ce changement de garde à la FJFNB implique également la venue d’un nouveau directeur général.

Andrew Bender, originaire d’Ottawa, en Ontario, s’est joint au sein de l’organisme qui représente la jeunesse acadienne et francophone de la province au tout début du mois de mai.

Ce dernier ne sera pas en terrain inconnu puisqu’il a été à l’emploi de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne jusqu’à tout récemment.

La direction de la FJFNB a fait savoir qu’elle n’entreprendra pas de nouveaux mandats au cours de la prochaine année, préférant mener à terme ceux qui ont été entrepris en 2022.

L’apprentissage du français comme langue seconde, les méthodes d’apprentissage et d’évaluation dans les programmes scolaires, la prise en compte de la voix des jeunes et l’hypersexualisation dans les choix vestimentaires sont quelques-uns des mandats de la FJFNB qui ont été reconduits.