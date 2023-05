Faim au N.-B.: une situation «inquiétante»

Le taux de personnes ayant des difficultés à se nourrir a dépassé celui d’avant la pandémie en 2022, au Nouveau-Brunswick. En même temps, les banques alimentaires et les soupes populaires de la province ont dû répondre à une demande plus forte.

«Nous souhaitons voir le nombre de clients diminuer ou plafonner dans les prochains mois parce que sinon ça va devenir extrêmement difficile de maintenir les services à plusieurs endroits. C’est inquiétant», exprime le directeur de Food Dépôt Alimentaire, Stéphane Sirois.

Son organisme envoie une partie de la nourriture nécessaire à 64 associations du Nouveau-Brunswick, qu’elles soient des banques alimentaires ou des soupes populaires.

«Les organismes ont tous les mêmes difficultés: il y a plus de gens qui viennent, les ressources diminuent, le coût de la nourriture augmente et tout le monde se serre la ceinture, donc c’est plus difficile d’avoir des dons. C’est une tempête parfaite», résume M. Sirois.

Il précise que toutes les personnes qui se présentent aux banques alimentaires et aux soupes populaires du Nouveau-Brunswick reçoivent à manger pour l’instant, même si leur nombre a augmenté de 30% à 40% de 2021 à 2022.

«Cette année, ça continue d’augmenter. Depuis octobre dernier, nous voyons qu’il y a 4000 clients supplémentaires dans les agences», ajoute M. Sirois.

Nouveaux profils

Stéphane Sirois remarque en outre que le profil des nouveaux clients des banques alimentaires et des soupes populaires est différent de ceux des habitués.

«Ce sont des personnes à la retraite, par exemple, qui ont un revenu fixe, ainsi que des familles où les deux parents travaillent», rapporte M. Sirois.

Le gestionnaire de la soupe populaire Ray of Hope Needy Kitchen à Moncton, Greg Fennell, a aussi constaté que des personnes d’un nouveau type ont demandé l’aide de son organisme.

«Pendant la pandémie, nous servions des repas à emporter, précise-t-il. Il y avait beaucoup d’immigrants qui venaient. Ils avaient parfois trois ou quatre enfants, ils étaient à Moncton depuis peu de temps et n’avaient sûrement pas de travail.»

Ray of Hope Needy Kitchen sert uniquement des plats sur place depuis deux semaines. L’organisme peut ainsi donner de meilleurs repas et éviter l’achat d’ustensiles en plastique et de boîtes en styromousse. À la suite de ce changement, son nombre de clients a diminué.

«J’espère que ceux qui ne viennent plus se sont arrangés pour s’inscrire à une banque alimentaire, exprime M. Fennell. Certains d’entre eux ne peuvent pas manger chez nous parce qu’ils doivent aller à l’école pendant nos heures d’ouverture.»

Insécurité alimentaire

Le programme de recherche interdisciplinaire PROOF, lié à l’Université de Toronto, constate que le taux d’insécurité alimentaire a augmenté partout au Canada en 2022. Il a atteint 18%.

Il était le plus haut dans les provinces de l’Atlantique: 24% à l’Île-du-Prince-Édouard et 23% au Nouveau-Brunswick.

Ces proportions étaient plus élevées que celles d’avant la pandémie. Elle était de 18% au Nouveau-Brunswick en 2019, par exemple.

L’équipe de PROOF souligne que la forte inflation a marqué 2022. Elle ajoute que les provinces de l’Atlantique avaient les plus hauts taux de chômage au pays cette année-là. Il était de 7% au Nouveau-Brunswick, par rapport à 5% au Canada.

«Des recherches antérieures ont montré que des taux de chômage plus élevés sont associés à une plus grande insécurité alimentaire au niveau provincial», indique l’équipe de PROOF.

Elle classe l’insécurité alimentaire en trois catégories: marginale (causée par des inquiétudes), modérée (caractérisée par un compromis sur la qualité et la quantité de nourriture) et sévère (définie par une réduction de la nourriture avalée).

Au Nouveau-Brunswick en 2022, 5% des personnes étaient dans le premier cas, 13% dans le second et 5% dans le troisième, à cause de contraintes financières.

«La prévalence élevée et persistante de l’insécurité alimentaire des ménages au Canada met en évidence la nécessité pour les gouvernements fédéral et provinciaux de mettre en place des politiques plus efficaces et fondées sur des données probantes», conclut l’équipe de PROOF.

Elle précise avoir utilisé des données tirées de l’Enquête canadienne sur le revenu de 2021, pour laquelle les questions à propos de l’insécurité alimentaire ont été posées de janvier à juin 2022.