Hausse du nombre de permis disponibles pour la chasse à l’orignal

Les résidents du Nouveau-Brunswick passionnés de chasse à l’orignal peuvent dès maintenant s’inscrire au tirage des permis de chasse pour la saison de 2023.

Le ministre des Ressources naturelles, Mike Holland, a annoncé que cette année, il y aura 5115 permis disponibles, soit le plus grand nombre depuis 1995.

La période de chasse à l’orignal se déroulera du 26 au 30 septembre prochain. Les chasseurs intéressés ont jusqu’au 9 juin pour s’inscrire, et les résultats du tirage seront communiqués le 4 juillet. Les droits d’inscription sont de 9,55 $ (TVA comprise).

Pour participer, il est obligatoire d’obtenir gratuitement une carte Plein air. Celle-ci peut être obtenue en ligne via le système de délivrance des permis de pêche et de chasse, ou en personne chez un vendeur autorisé ou dans un centre de Service Nouveau-Brunswick, avec une preuve d’identification valide. Les personnes qui possèdent déjà une carte Plein air sont invitées à s’assurer que toutes les informations sont à jour en se connectant à leur compte du système de délivrance des permis de pêche et de chasse.

Le ministre a souhaité bonne chance à tous les participants et a souligné l’importance de la sécurité pendant la saison de chasse. La chasse à l’orignal est une tradition automnale bien ancrée dans la province, et les chasseurs sont impatients de participer à ce tirage de permis.