Père et fils de la région Chaleur au championnat du monde de voitures télécommandées

Un duo père-fils de la région Chaleur est de retour de Las Vegas avec la tête pleine d’agréables souvenirs après avoir participé au Silver State indoor World Championships 2023, l’équivalent d’un championnat du monde de voitures télécommandées.

Présenté par Mid America Outdoors, l’événement s’est déroulé du 3 au 7 mai au South Point Hotel, Casino & Spa, au cœur de la capitale mondiale du divertissement.

Stéphane Doucet et son fils Maxim Losier-Doucet ont séjourné dans la ville durant huit jours, entourés de plus de 400 participants et coureurs automobiles provenant d’un peu partout en Amérique du Nord et en Europe et de spectateurs venus les encourager.

La piste en terre avec sauts a été installée à l’intérieur même de l’hôtel. Selon les organisateurs, l’édition 2023 de la course a officiellement battu le record du monde du plus grand événement de course de voitures télécommandées hors route en intérieur.

«Ça ressemblait à un événement de classe mondiale. On ne fait jamais rien à moitié à Las Vegas!», a souligné Stéphane Doucet.

Les deux participants sont parvenus à atteindre les rondes de finales après un début de championnat consacré à des essais programmés et aux rondes de qualification.

Le duo n’a malheureusement pas pu monter sur les marches du podium à l’issue des rondes finales.

«Maxim a mieux fait que moi! Il avait une chance d’atteindre la grande finale et de faire le top-10, mais des bris mécaniques ont mis un terme à ses rêves. Les choses auraient pu bien tourner, mais sa voiture a perdu une roue alors qu’il ne restait que quatre minutes à la course», a raconté Stéphane Doucet.

«Je voulais pour une fois dans ma vie être capable de dire que j’ai coursé parmi les meilleurs au monde!», a affirmé celui qui a terminé au 25 rang dans la catégorie Truck Pro électrique et 54e dans la catégorie Buggy électrique 40 ans et +.

Son fils Maxim a pour sa part atteint le 28e rang et le 58e rang dans les catégories Truck et Buggy électriques intermédiaires.

Les voitures utilisées durant les compétitions par les deux participants néo-brunswickois ont été achetées aux États-Unis.

Ces derniers devaient veiller eux-mêmes à l’assemblage et aux réglages des bolides qui ont pris part aux courses. D’une longueur d’environ 20 pouces, les voitures peuvent atteindre une vitesse de 120 km/h sur une ligne droite et 60-70 km/h dans des courses avec virages et sauts.

«Il y a autant de réglages à faire que sur une véritable formule un», a affirmé Stéphane Doucet.

Stéphane Doucet assure ne pas avoir laissé ses épargnes dans les nombreux casinos de Las Vegas.

«Je n’ai tellement pas de chance là-dedans, je trouve même le moyen de perdre de l’argent dans les machines distributrices de liqueur, alors imaginez la chance que j’aurais dans un casino!», a lancé celui qui œuvre au sein de la Commission de services régionaux Chaleur.

Ils ont la ferme intention de prendre part à l’édition 2024 du Silver State indoor World Championships et de répéter l’expérience vécue à Las Vegas.

Une présence à la compétition Alabama Manufacturer Shootout en novembre est également dans la mire.

Une passion commune

Stéphane Doucet se passionne pour les courses de voitures téléguidées depuis une douzaine d’années et a pris part à différentes compétitions en Atlantique, au Québec et en Ontario.

Son fils Maxim suit les traces de son père depuis un peu plus de trois ans, après avoir été initié à ce hobby par ce dernier.

La famille dit avoir à cœur l’industrie des courses automobiles sous toutes ses formes, comme la formule un et les jeux vidéos.

«Cette passion commune prend parfois une tournure spéciale, par exemple lorsque nous sommes en compétition lors d’une même course. Sinon c’est une relation d’entraide qui s’installe entre nous», a indiqué Stéphane Doucet.