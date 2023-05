Incendies de forêt dans l’Ouest: une Acadienne forcée d’évacuer sa maison d’urgence

Une Acadienne vivant depuis quelques années à Hay River aux Territoires du Nord-Ouest a été forcée de quitter sa résidence d’urgence en raison des importants feux de forêt qui font rage en ce moment dans l’Ouest canadien.

Originaire de Tilley Road dans la Péninsule acadienne, Christine Sivret a vécu un début de semaine pour le moins mouvementé. Dans la nuit de dimanche à lundi, elle a dû quitter sa résidence d’urgence en direction du centre d’évacuation situé à Yellowknife, à 500 km de chez elle.

Hay River est une petite ville d’environ 3500 habitants située à environ 120 kilomètres de la frontière nord de l’Alberta. Christine y enseigne à l’École Boréale – une école entièrement francophone – depuis maintenant quatre ans. Auparavant, elle a enseigné sept années à Fort Smith, une autre communauté des Territoires du Nord-Ouest.

Les feux de forêt sont fréquents dans ce secteur plutôt boisé et sec, si bien qu’ils font partie du quotidien de la population. Les évacuations demeurent par contre rarissimes. La situation actuelle ne surprend toutefois pas l’Acadienne. C’est que depuis le début du printemps, les températures sont anormalement chaudes.

C’est la deuxième fois en autant d’années – et toujours vers la mi-mai – que la population d’Hay River doit évacuer. Ironiquement l’an dernier, ce n’était pas en raison d’un incendie, mais plutôt l’inverse, parce que la rivière avait quitté son lit. La demeure de Christine étant en retrait de la ville et loin de la rivière, celle-ci n’avait pas eu à faire ses valises. Elle avait même plutôt servi de refuge pour quelques citoyens de la ville. Cette fois par contre, même loin de la ville, il n’y avait pas de chance à prendre.

Dimanche, les flammes se sont dangereusement rapprochées de la première nation de Kátł’odeeche située tout juste de l’autre côté de la rivière Hay.

«On ne se sentait pas trop en danger puisque l’incendie était de l’autre côté. Mais les autorités nous avaient avisés de rester prêts à l’éventualité d’une évacuation advenant que la situation se détériore. J’ai rempli mon véhicule d’essence juste au cas où, et ce fut un excellent réflexe parce que quelques heures plus tard, vers minuit, on nous demandait justement d’évacuer», raconte Mme Sivret qui a également deux stagiaires sous son aile.

Selon son récit, le trafic était extrêmement dense lors de l’évacuation vers Yellowknife. De longues files de véhicules roulant très lentement dans la noirceur.

«On a pris le strict nécessaire avec nous, et tout s’est quand même bien déroulé dans les circonstances. C’est certain que c’est très stressant et loin d’être une situation plaisante», souligne-t-elle.

À l’heure actuelle, Christine demeure dans une résidence prêtée par des amis à Yellowknife. Elle est l’une des chanceuses, car beaucoup de gens sont à la recherche de logement en raison de l’évacuation, surtout ceux qui – comme elle – ont des animaux, ce qui les empêche de profiter des refuges d’urgence.

«On pense toujours à notre maison qu’on a laissée derrière, mais l’important c’est qu’on soit en sécurité. On a une place pour rester, on est confortable. Alors on va attendre que la crise passe et espérer pour le mieux à notre retour», dit-elle.

Quelles nouvelles a-t-elle de la situation? Selon Christine, il est très difficile de savoir ce qui se passe à Hay River puisqu’il ne reste sur place que les équipes d’urgence. Aux dernières nouvelles, plus d’une quinzaine de maisons auraient été détruites par les flammes sur la réserve. En raison des vents, le feu aurait pour sa part réussi à traverser à quelques reprises la rivière pour se rendre du côté de la ville, mais les foyers auraient été maîtrisés avant qu’il n’y ait des dommages.

«À ce moment-ci, nous ne sommes pas autorisés à retourner sur place puisque l’incendie de forêt à proximité est encore actif et que les risques pour notre sécurité sont trop grands, pas seulement à cause des flammes, mais aussi en raison de la piètre qualité de l’air. On va demeurer ici le temps que ça prendra», explique-t-elle, n’ayant aucune idée de la longueur de ce séjour forcé.

Mélanie Lapointe, qui est originaire du Madawaska, réside à Calgary. Elle n’a jamais rien vu de tel.

«Des feux d’herbes et de forêts comme ceux-là, en mai, c’est du jamais vu pour moi. Les vents apportent beaucoup de fumée, donnant un étrange aspect dystopique au paysage urbain. On se croirait à un feu de camp (en raison de l’odeur), donc on préfère rester à l’intérieur. À Calgary, on ne fait pas face à des évacuations comme au nord de la province – donc on se compte parmi les chanceux – mais on s’inquiète pour nos voisins», confie-t-elle.

Conditions chaudes

Des résidents de deux provinces et d’un territoire de l’Ouest canadien restent éprouvés par les incendies de forêt qui menacent une multitude de communautés après avoir ravagé certaines d’entre elles.

En Alberta, le gouvernement provincial affirme que les conditions chaudes et sèches devraient se poursuivre dans les prochains jours. De telles conditions météorologiques seront éprouvantes pour les quelque 2500 personnes qui luttent contre les flammes dans plusieurs régions du centre et du nord de la province.

Le premier ministre Justin Trudeau a fait escale à Edmonton lundi avant de se rendre en Corée du Sud pour effectuer une visite officielle. Il a rencontré quelques-uns des 300 membres des Forces armées canadiennes qui ont été appelés à aider à combattre les incendies de forêt. M. Trudeau et le ministre fédéral de la Protection civile Bill Blair, qui l’accompagnait, ont été informés des menaces liées à la hausse des températures et à la sécheresse.

Lundi soir, plus de 19 000 personnes avaient été chassées de chez elles en Alberta et 24 des 87 incendies de forêt actifs étaient considérés comme incontrôlables.

Pendant ce temps, en Colombie-Britannique, toute la ville de Fort St. John a été placée sous alerte d’évacuation à cause de la proximité de deux incendies de forêt. On estime que le brasier de Stoddart Creek, poussé par de forts vents, a rasé 180 kilomètres carrés. Le feu de Red Creek, de son côté, s’étend sur 30 kilomètres carrés.

Les autorités municipales ont lancé l’alerte lundi après-midi, demandant à leurs quelque 21 000 habitants de se préparer à quitter rapidement leur domicile, si nécessaire.

Un ordre d’évacuation a entretemps été étendu à une large bande du district régional au nord de Fort St. John, tandis qu’une alerte a été émise pour tous les résidents du district de Taylor, une communauté voisine d’environ 1300 personnes.

Le district régional de Peace River a lui aussi mis à jour ses ordres d’évacuation durant la nuit, s’ajoutant ainsi aux alertes déjà en place dans les vastes régions rurales au nord et à l’ouest de Fort St. John.

La première nation voisine de Doig River a pour sa part émis un ordre d’évacuation immédiate, bien que le bulletin affirme que la communauté n’est pas en danger imminent.

En tout, 37 records quotidiens de température élevée ont été établis lundi en Colombie-Britannique, et 18 autres ont été égalés ou dépassés en Alberta. Les alertes de chaleur d’Environnement Canada sont encore en place dans certaines parties de la Colombie-Britannique, mais ont été levées en Alberta. Cette dernière est toutefois encore visée par des avertissements de mauvaise qualité de l’air.

Un village du nord de la Saskatchewan, Buffalo Narrows, a à son tour annoncé un ordre d’évacuation obligatoire. La mairesse Sandy Ericson a expliqué sur les médias sociaux que la mauvaise qualité de l’air causée par la fumée, tout comme la perte de courant électrique, rendaient la région non sécuritaire.