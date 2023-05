Higgs veut enlever une protection pour les jeunes LGBTQ+ à l’école

Le premier ministre Blaine Higgs estime que l’école devrait informer le parent lorsqu’un élève change son nom et ses pronoms à l’école. Selon des intervenants, cacher cette information des parents peut parfois être nécessaire pour la sécurité de l’élève.

Le premier ministre Blaine Higgs est préoccupé par le fait que des élèves peuvent choisir leurs noms et leurs pronoms à l’école sans que les parents en soient informés.

«Je pense que le fait que ce soit délibérément caché des parents, il y a un problème avec cela.»

Il se dit aussi préoccupé par le fait que des femmes transgenres (assignées au genre masculin à la naissance) peuvent jouer dans des équipes de hockey féminin.

«Que se passe-t-il avec les autres femmes sur l’équipe de hockey qui ne peuvent évidemment pas compétitionner de la même manière? À quoi ça devrait ressembler, est-ce que c’est juste pour les autres filles dans cette équipe qui sont évidemment physiquement différentes?»

Alors qu’arrive-t-il si l’enfant a peur que son parent n’accepte pas son identité?

«On a des parents pour une raison, n’est-ce pas? Les parents sont responsables d’élever leurs enfants et d’être responsables pour eux, et de dire qu’on leur cache de l’information, dans notre système d’éducation public, de les laisser dans le noir, pourquoi accepterait-on ça?», répond le premier ministre.

Une protection importante pour certains élèves

La politique 713 sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre sert à créer un milieu d’apprentissage sécuritaire pour les élèves. Elle permet à tous les élèves, par exemple les élèves trans ou non binaires, de changer leurs pronoms et leur nom à l’école. Elle garantit aussi des toilettes non genrées.

L’information sur le nom et les pronoms de l’élève n’est pas automatiquement cachée de tous les parents. La politique 713 dit plutôt que l’école doit obtenir le consentement éclairé de l’élève avant de communiquer cette information à ses parents. Le consentement des parents est aussi nécessaire pour que ce nom et ces pronoms soient utilisés dans des documents officiels.

L’information sera donc seulement cachée du parent si l’élève ne veut pas que son parent le sache, comme par exemple lorsque l’élève pourrait être victime d’abus en raison de son identité de genre.

Selon le Défenseur des enfants et des jeunes, Kelly Lamrock, il peut y avoir une bonne raison pour cela.

«Souvent, les enseignantes entendent des enfants qui disent “moi, j’ai beaucoup de questions sur mon identité, sur qui j’aime, qui je suis”. Et l’étudiant dit qu’il y a une perception ou une réalité que si les parents sachent qu’ils ont ces questions, ils sont à risque de violence à la maison. Des fois, avoir un endroit où ils peuvent trouver un adulte qui peut les écouter et leur donner des conseils sans avoir une ligne directe aux parents, c’est important.»

Gail Costello, une éducatrice à la retraite et membre du groupe Pride in Education, affirme que certains jeunes sont ouverts à ce qu’une école mentionne leur nom et leurs pronoms préférés lorsqu’elle contacte les parents.

«Mais évidemment il y a des élèves dont les parents ne savent pas qu’ils sont trans, et la politique est conçue pour que les éducateurs et administrateurs ne divulguent pas [leur transidentité] sans leur permission. C’est une situation très traumatisante, et plusieurs étudiants n’ont pas l’appui de leurs parents à la maison. J’ai eu des élèves par le passé qui étaient en danger réel de violence physique et mentale si leur parent le découvrait.»

La chef libérale Susan Holt affirme que le premier ministre «ne reconnaît pas les droits des enfants», et qu’il parlait davantage des droits des parents.

«Je comprends que ça peut être difficile comme parent qu’il y ait de l’information sur votre enfant que l’école ne partage pas avec vous, mais on doit faire confiance que l’éducateur fait cela dans le meilleur intérêt de l’enfant.»

«Ce qu’il dit est extrêmement nuisible, dans le sens où il y a des enfants tout de suite qui se retrouvent de moins en moins en sécurité à cause du genre de commentaires que notre premier ministre fait. [C’est] tout à fait irresponsable», dit le député vert Kevin Arseneau.

Naître ou devenir gai?: «Je ne le sais pas», soutient Higgs

Le premier ministre Blaine Higgs a aussi répondu à une série de questions sur ses opinions sur divers sujets liés à l’école et aux personnes LGBTQI2E+.

Par exemple, un journaliste lui a demandé s’il croit que les enfants naissent gais ou qu’ils apprennent à le devenir.

«Je ne vais pas […] être hypothétique à propos de ce que je pense. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas.»

On lui a aussi demandé si, dans ce débat entourant la politique 713, il faut écouter le point de vue de personnes homophobes ou transphobes, y compris les parents qui ont ces opinions.

«Mon point ici, c’est qu’il faut écouter les parents. […] Je ne fais pas de distinction entre un parent ou un autre, de la même façon que je ne fais pas de distinction entre un enfant ou un autre.»

Un journaliste lui a demandé si les parents devraient se sentir obligés d’accepter le fait que leur enfant veuille utiliser d’autres pronoms.

«Chaque parent aura son propre point de vue là-dessus, je ne vais pas faire de déclaration générale.»

Il croit aussi qu’il faut relancer le débat sur l’âge auquel les élèves apprennent certains concepts liés à l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Il a également affirmé, sans qu’on le questionne à ce sujet, qu’il ne croit pas que les élèves d’un certain âge devraient pouvoir écouter des contes lus par des drag queens.

«Est-ce qu’on se demande si les jeunes à la maternelle ou l’école primaire devraient être exposés à l’heure du conte drag? Parce que je ne pense pas qu’ils devraient l’être à cet âge. […] Est-ce qu’on essaie d’enseigner la tolérance et l’acceptation, ou est-ce qu’on essaie d’enseigner la promotion?»

Il n’a pas voulu préciser ce qu’il voulait dire par «promotion».

Une révision «déficiente et incohérente», selon Lamrock

Selon le Défenseur des enfants et des jeunes, Kelly Lamrock, le gouvernement devrait suspendre cette révision le temps d’élaborer des objectifs clairs et de clarifier quels aspects de la politique sont sous révision. Il qualifie le processus de révision de «déficient et incohérent».

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Bill Hogan, affirme qu’il a reçu «des centaines» de courriels de parents et d’enseignants préoccupés par la politique 713.

Mais Kelly Lamrock a demandé au ministère de lui fournir les courriels qui ont motivé la révision de la politique.

Des quatre courriels qui lui ont été fournis par le ministère, l’un d’eux provient d’un parent d’un enfant trans qui appelle à une meilleure protection de son enfant, qui fait face à de l’intimidation en ligne.

Les trois autres courriels abordent des sujets qui ne sont pas nécessairement couverts par la politique 713. L’un affirme que l’inclusion des personnes LGBTQI2E+ va à l’encontre de leur foi chrétienne, et un autre mentionne une fausse information propagée par l’extrême-droite selon laquelle des écoles installeraient des litières pour les enfants qui s’identifient comme des chats.