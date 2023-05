Kent: un terrain de balle privé d’éclairage en raison d’un vol de cuivre

Des malfaiteurs ont volé le câblage servant à éclairer l’un des deux terrains de balle à Notre-Dame-de-Kent, au grand dam des jeunes de l’Association du baseball mineur de Kent-Sud.

Selon le porte-parole de l’Association du baseball mineur de Kent-Sud, Jason Léger, ce n’est pas la première fois que des voleurs s’en prennent aux fils électriques sur ce terrain de balle.

«Ils ont volé ceux sur deux poteaux l’été passé. Ce sont deux poteaux moins visibles du chemin. On n’a pas fait grand-chose avec ça, car on est censé faire arranger toutes les lumières de toute façon. On s’était dit qu’on allait finir l’année avec le reste.»

Cette fois-ci, les malfaiteurs ont volé les fils électriques sur trois autres poteaux. Selon le porte–parole du baseball mineur, les voleurs recherchent le cuivre, spécialement le cuivre propre, qui est d’une grande valeur sur le marché.

«C’est du gros fil et ça rapporte beaucoup», dit-il, à propos de l’équipement sur place.

«J’ai commencé à jouer à la balle sur ce terrain-là, j’avais 4 ans. Je me souviens que jouer sous les lumières pour un jeune, c’est le paradis», concède-t-il.

C’est surtout durant les mois d’août et de septembre que les lumières sont utiles pour les joueurs de baseball, en raison de la tombée du jour qui se fait plus tôt.

Au cours des années, ce terrain a été le lieu de tournois importants, entre autres les championnats canadiens de balle-rapide.

«Même les Canadiens de Montréal sont venus jouer ici», souligne le bénévole qui est dévoué au baseball mineur en compagnie de sa conjointe.

Les deux terrains servent maintenant aux jeunes de l’Association du baseball mineur de Kent-Sud. Des travaux importants ont été réalisés l’été dernier.

L’avant-champ a été refait sur les deux terrains.

«Il y a un champ avec toutes des clôtures neuves», affirme le président du Centre communautaire de Notre-Dame, Léonard Léger.

Ce dernier est très dévoué à l’entretien des deux terrains de balle. Au cours de l’automne, c’est lui qui a bâti les quatre nouveaux abris pour les joueurs.

«On dirait qu’ils nous mettent les bois dans les roues», commente son fils, Jason Léger, à propos du dernier vol.

Grâce aux caméras de surveillance, ce dernier sait que les visiteurs se sont rendus sur place le 10 mai.

«Ils sont juste passés, ils ne sont pas restés. On voit juste l’auto», déclare-t-il.

«Ils sont revenus le 11, à 1h30 du matin. Ils sont restés une bonne heure», informe Jason Léger. Il croit que le vol a été commis au cours de cette nuit-là.

L’Association de baseball mineur de Kent-Sud entamera sa nouvelle saison en juin. L’inscription est pratiquement terminée.

«On a déjà 16 équipes inscrites, indique Jason Léger. Il y a probablement cinq équipes qui vont utiliser les deux terrain à Notre-Dame.»

Tel que mentionné, toutes les lumières sont censées être remplacées sur le terrain au cours de l’été.

Son père accepte la situation avec sérénité. «J’ai tout le temps dit que la seule affaire qu’un enfant est supposé voler, c’est du premier but au deuxième, et du deuxième au troisième, à la balle», lance Léonard Léger à la blague.