Le complexe commercial de la Première Nation Pabineau prend forme à Bathurst

L’aménagement d’un complexe commercial à Bathurst sur de vastes terrains appartenant à la Première Nation Pabineau va bon train.

Une visite éclair effectuée cette semaine sur le site situé sur le boulevard Vanier, près de l’hôtel Atlantic Host et de la route 11, a permis de constater qu’un premier commerce est sur le point d’ouvrir ses portes.

Le chef Terry Richardson a indiqué à l’Acadie Nouvelle que l’inauguration d’une station-service avec dépanneur et comptoir de restauration rapide pourrait survenir quelque part en juin, ou peut-être même dès la fin du mois de mai.

«La seconde étape va consister en un petit centre commercial qui comprendra une demi-dizaine de commerces, comme des boutiques de vêtements. Des discussions sont en cours avec différentes entreprises, il y a quelques grosses compagnies intéressées à s’installer ici», a souligné le chef de la nation mi’kmaque.

«L’important, c’est de mettre en place quelque chose qui va faire grandir notre économie», confie-t-il.

D’une superficie de 54 acres, le complexe commercial est situé sur un territoire de la Première Nation Pabineau, qui se trouve à l’intérieur des limites de la Ville de Bathurst.

Un nom d’affaires pourrait être attribué prochainement au projet d’une valeur de 10 millions $ entièrement financé par la communauté autochtone, a fait savoir Terry Richardson.

La signature d’un protocole de collaboration entre la Ville de Bathurst et la Première Nation en novembre 2020 a facilité la réalisation du projet.

L’entente entre les deux parties signée par l’ancien maire Paolo Fongemie et le chef Richardson visait à favoriser le développement économique, la culture et le tourisme à travers des initiatives pouvant profiter aux deux communautés.

Avec sa station-service et un centre commercial, le projet peut ressembler à certains égards à celui que l’on retrouve au Centre Grey Rock d’Edmundston, l’une des plus fières réalisations de la Première Nation malécite du Madawaska.

L’ouverture imminente du complexe commercial est loin de déplaire aux élus de la région de Bathurst qui ont salué cette annonce.

«C’est le fruit de rencontres régulières et de projets collaboratifs entre les deux communautés», a souligné Kim Chamberlain, la mairesse de Bathurst.

«Toute ouverture de nouveaux commerces dans la région constitue une excellente nouvelle. Je veux saluer le leadership dans ce projet du chef Richardson et de son conseil. À travers des dossiers comme les ententes de développement avec le port de Belledune et l’ouverture de ce complexe commercial, c’est un exemple à suivre et la preuve qu’il est possible de réaliser de belles choses dans notre région», a quant à lui affirmé Serge Cormier, le député fédéral d’Acadie-Bathurst.

L’Initiative a également été saluée par René Legacy, le député provincial de la circonscription de Bathurst-Ouest-Beresford.

«La Première Nation Pabineau est souvent impliquée dans les discussions portant sur le développement économique et régional, on a bien hâte pour elle de voir ce projet avancer».