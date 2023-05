Le comté de Kent raconté dans un livre d’histoire

Un livre d’histoire sur le comté de Kent intitulé De Sikniktuk à Kent est en librairie depuis le 9 mai. Son lancement officiel aura lieu le 4 juin à Bouctouche.

«C’est un projet sur lequel on travaille depuis environ six ou sept ans», déclare le directeur général de la Commission de services régionaux de Kent (CSR-Kent), Paul Lang.

«Initialement ça devait être un bouquin portant uniquement sur la toponymie des communautés, mais on a mis ça beaucoup plus large. C’est vraiment l’histoire et l’origine de chacune des communautés de la région de Kent», explique le directeur général.

Le livre est publié par les Éditions du Septentrion.

«Il va être disponible dans nos bibliothèques publiques et dans nos écoles également. Le District scolaire est intéressé de s’en procurer pour l’enseignement en salle de classe.»

La CSR-Kent a été l’instigatrice du projet.

«On a travaillé avec l’Institut des études acadiennes tout au long du processus. Mathieu Wade est l’auteur mais il y a quelques chapitres avec des collaborateurs.»

«Sikniktuk, c’était un territoire traditionnel mi’kmaq qui s’étendait à peu près tout le long du détroit de Northumberland», informe l’auteur Mathieu Wade.

Le territoire va progressivement devenir autre chose.

«Au fur et à mesure que la colonisation va avancer, ce territoire va devenir Kent, avec un nom très colonial et toutes des paroisses qui vont prendre des noms coloniaux aussi», note l’auteur, en nommant entre-autres Harcourt et Wellington.

«En gros, c’est (le livre) une commande de la Commission des services régionaux de Kent. Ça été fait dans une démarche très communautaire, très collective. On a fait une vingtaine de rencontres avec à peu près 200 personnes. C’est vraiment un livre qui est pensé comme un cadeau à la communauté.»

Lui et son équipe ont réalisé qu’il y avait énormément de production historique, citoyenne ou amatrice dans la communauté.

«Il y a plein de monographies d’histoires paroissiales pour plein de localités. On a voulu s’inspirer de ces travaux, mais de les mettre en contexte, de faire une histoire plus régionale.»

Dans le livre, on retrouve l’histoire du comté des origines jusqu’à aujourd’hui. Ensuite des histoires des principales localités du comté, et des textes plus thématiques. Selon l’auteur, on retrouve entre autres un chapitre sur le «bootlegging» dans le comté, un autre sur les soldats de la Première Guerre mondiale provenant de Kent.

«On essaie de faire un grand survol mais en s’appuyant sur les travaux qui sont venus avant nous et qui ont été faits par des gens de la communauté.»

Le professeur au département de sociologie et de criminologie de l’Université de Moncton remarque que ce sont surtout les Acadiens qui ont produit des histoires sur les localités du comté de Kent.

«Ce qu’on a vraiment voulu intégrer au discours de l’Acadie c’est la relation avec les Mi’kmaqs, avec les peuples autochtones», ajoute-t-il.

«Dans le livre, on va vraiment insister sur tout le travail de dépossession des terres, note le sociologue. C’est quelque chose qui est dans l’actualité. On voit que les Mi’kmaqs sont en train de revendiquer toute une partie de la province, mais ce que j’ai vraiment essayé de mettre en évidence, c’est comment ça s’est fait et comment des communautés acadiennes ont été complices de cette dépossession dans certains cas.»

Le livre paraît simultanément en français et en anglais.

D’après l’auteur, Kent était historiquement le comté le plus rural de la province, avec le plus faible taux de municipalisation.

En fait, les deux tiers de la population étaient sans municipalité.

«C’est aussi un des comtés qui a été désigné comme une des régions les plus pauvres et prioritaire pour l’action gouvernementale dans les années 60-70.»

«Ce qu’on essaie de comprendre et d’expliquer dans le livre, c’est la manière dont ce territoire a été peuplé par les Mi’kmaqs, les communautés britanniques, les Acadiens, et comment ce mélange a fait quelque chose de très particulier.»