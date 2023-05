Les Néo-Brunswickois invités à rouler contre le cancer

Le Tour de l’espoir n’est plus, place à Roulons contre le cancer N.-B.

Cet événement qui sera organisé conjointement par la Fondation CHU Dumont et la Fondation des amis aura lieu du 18 au 25 juin.

Pour Thérèse Thériault, directrice des dons majeurs de la fondation, fusionner cette activité de financement entre les deux hôpitaux de Moncton devrait devenir une formule gagnante.

«Le montant recueilli par les participants du Tour de l’espoir en 2019 était de plus de 340 000 $. Toutefois, la participation et les revenus avaient beaucoup diminué depuis avec les éditions dites virtuelles», explique-t-elle.

«C’est pourquoi la Fondation CHU Dumont s’est jointe à la Fondation des Amis de l’Hôpital de Moncton cette année pour en faire une édition commune pour le bien des patients en oncologie des deux hôpitaux.»

Les organisateurs souhaitent bien entendu que les gens qui ont déjà participé à la randonnée Médecins du N.-B. à vélo contre le cancer (Fondation des Amis) et le Tour de l’espoir (Fondation CHU Dumont) se joignent à la randonnée.

«C’est une solution gagnante pour tout le monde», mentionne Ryan Dillon, président de la Fondation des amis.

«Pendant des années, les patientes et patients ont bénéficié d’un traitement dans un hôpital, tout en étant suivis par un médecin exerçant dans l’autre hôpital. Il est logique que le trajet aide les deux centres de soins de santé. »

Son homologue Sébastien Dupuis partage son point de vue.

«Nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler ensemble en tant que communauté et de générer des fonds pour la même cause. L’union fait la force, et nous sommes ravis d’unir nos efforts afin d’appuyer une course pour les deux hôpitaux locaux», précise-t-il.

Pour Thérèse Thériault, la décision d’unir les forces des deux organismes était logique.

«Comme les deux hôpitaux ont déjà quelques projets communs, ils nous ont proposé celui-là et on a décidé d’aller de l’avant.»

Selon elle, la fondation n’avait pas les ressources humaines nécessaires pour mettre sur pied un tel événement en 2023, le moment était bien choisi de se joindre à une activité similaire déjà bien rodée.

À l’origine, le Tour de l’espoir était un événement de 3 jours et de 650 km qui a connu un succès retentissant au fil des ans, permettant de recueillir plusieurs centaines de milliers de dollars pour la campagne annuelle de l’Arbre de l’espoir. Depuis 2020, le Tour est devenu un événement virtuel, permettant aux participants de rouler seuls ou en groupe, selon leur niveau de confort.

Chaque année, plus de 18 000 patientes et patients atteints de cancer ont recours aux services d’oncologie de L’Hôpital de Moncton, tandis que le Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard compte environ 30 000 patients annuellement, ce qui représente environ 65 000 visites de consultation.