Politique 713: la révision se baserait sur trois plaintes en 30 mois

Le Défenseur des enfants et des jeunes, Kelly Lamrock, demande au gouvernement provincial de suspendre sa révision de la politique sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Il qualifie le processus de révision de «déficient et incohérent».

Selon Kelly Lamrock, le gouvernement devrait suspendre cette révision le temps d’élaborer des objectifs clairs et de clarifier quels aspects de la politique sont sous révision.

Il veut aussi que le gouvernement déclare qu’il ne touchera pas à une partie de la politique qui garantit les droits des élèves LGBTQI2S+.

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Bill Hogan, a affirmé aux journalistes la semaine dernière que des centaines de plaintes de parents et d’enseignants ont motivé la décision du gouvernement de réviser sa politique sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Il a affirmé qu’il y avait de la «confusion» chez les enseignants au sujet de la politique.

Toutefois, selon l’enquête menée par le Défenseur des enfants et des jeunes, Kelly Lamrock, il n’y a eu aucune plainte écrite de la part des personnes que la politique concerne, soit les enseignants et les élèves.

Ce fonctionnaire de l’Assemblée législative a examiné des courriels de parents qui ont été envoyés au ministère de l’Éducation, et qui l’ont poussé à lancer une révision de cette politique, appelée Politique 713.

L’Acadie Nouvelle a demandé au ministère de fournir les documents expliquant cette décision la semaine dernière. Le ministère a dit n’avoir aucun renseignement à transmettre à ce sujet.

Trois courriels de parents

Des quatre courriels fournis par le ministère au Défenseur des enfants et des jeunes, l’un d’eux provient d’un parent d’un enfant trans qui appelle à une meilleure protection de son enfant, qui fait face à de l’intimidation en ligne.

Kelly Lamrock juge qu’il s’agit d’une demande de renforcer la politique telle qu’elle existe déjà, et qu’il ne s’agit pas d’une demande pour la réviser.

Les trois autres courriels abordent des sujets qui ne sont pas nécessairement couverts par la politique 713. L’un affirme que l’inclusion des personnes LGBTQI2S+ va à l’encontre de leur foi chrétienne, et un autre propage des théories du complot.

Le troisième mentionne une fausse information propagée par l’extrême-droite selon laquelle des écoles installeraient des litières pour les enfants qui s’identifient comme des chats.

Ils confondent aussi la politique d’inclusion des élèves avec le curriculum d’enseignement, et affirment que les notions d’identité de genre et de transidentité font partie d’un «endoctrinement» des jeunes à l’école.

L’un des courriels exhorte le ministre à aider à «Make NB Great Again», en reprenant un slogan de l’ancien président américain Donald Trump.

«Est-ce que je peux compter sur vous […] pour résister à l’influence du Forum économique mondial et de leurs amis woke de l’extrême gauche qui propagent ces déchets dans nos écoles et dans notre système de santé?»

Kelly Lamrock jette le doute sur le fait que, vraisemblablement, trois courriels en l’espace de trente mois (la politique a été mise en place en 2020) ont suffi au ministère pour «renverser une politique gouvernementale».

«Assurément, des projets tels que la réforme de la gouvernance locale ou la restructuration des soins de santé ne seraient certainement pas annulés après avoir reçu trois plaintes.»

M. Lamrock juge aussi que le processus de révision entamé par le ministère est «fracturé et incohérent».

«Ce processus […] mènera à des résultats qui sont incompatibles avec les bonnes intentions […] du ministère. Ce ne sera pas bon pour les enfants.»

Il exhorte le gouvernement à clarifier quels aspects de la politique sont susceptibles d’être modifiés. Le manque de clarté du gouvernement encourage les opposants aux droits de ces élèves, selon lui.

Des centaines de courriels, selon le ministre

Le ministre Bill Hogan a répété en chambre, mardi matin, qu’il a reçu «des centaines» de courriels au sujet de la Politique 713 et du curriculum d’éducation sexuelle.

Selon le premier ministre Blaine Higgs, la révision porte sur une partie de la politique qui donne le droit à chaque étudiant de moins de 16 ans de choisir son nom et ses pronoms en classe, sans nécessairement en informer les parents.

Il affirme qu’il est «important que les parents sachent ce que leurs enfants font à l’école».

La révision porte aussi sur la participation des étudiants LGBTQI2S+ dans les sports d’équipe à l’école, selon lui.