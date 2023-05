Repas chauds dans les écoles: des mamans charitables à Shippagan-les-îles

Marie-Michelle Hébert, Kathleen Savoie, Mylène Plourde et Michelle Hébert sont toutes mères et membres de l’Organisation à but non lucratif des mamans charitables. Ensemble, elles souhaitent donner un coup de main à quatre écoles de la régions de Shippagan-les-îles en amassant des fonds pour leurs programmes respectifs d’aide aux repas chauds.

«Certaines écoles peuvent seulement offrir 10 repas par mois aux élèves dans le besoin, les autres jours les élèves viennent à l’école avec des boîtes à dîner vides», mentionne Michelle Hébert, vice-présidente de l’organisation.

Parmi les quatre établissements scolaires choisis par l’organisation, il y a en moyenne une trentaine d’élèves dans le besoin. Si chaque élève reçoit 10 repas par mois au coût de 5,50$, l’école doit établir un budget d’environ 17 000$ pour nourrir les élèves.

«Plusieurs écoles sont en déficit, il y a une très forte demande. En plus, 17 000$ c’est seulement pour quelques repas par mois», souligne Kathleen April Savoie, secrétaire.

Si l’organisation atteint son objectif, une centaine d’élèves de l’école Marie-Esther, l’école l’Étincelle, l’école l’Envolée et l’école Soeur-Saint-Alexandre auront le ventre plein à chaque jour de l’année scolaire 2023-2024. Jusqu’à présent, le comité est confiant.

«Nous avons plus de 40 000$ d’amasser, la vague d’amour qu’on reçoit est incroyable», souligne Mylène Plourde, trésorière.

L’organisation ne cesse de recevoir des dons de la part de la communauté et de plusieurs entreprises des quatre coins de la Péninsule. La générosité de tous a permis aux mamans de dépasser leur objectif en seulement quelques jours.

«On aurait jamais cru pouvoir se rendre à 40 000$, mon rêve c’était d’amasser 10 000$ par école», lance Michelle Hébert, vice-présidente.

Pour l’organisation, s’assurer que chaque enfant soit adéquatement nourri est devenu une priorité et une mission commune.

«En tant que maman, ça nous touche directement. Tout s’est fait naturellement entre nous, l’envie d’aider nous rapproche chaque jour», mentionne Marie-Michelle Hébert, Présidente.

Grâce à cette levée de fond, les jeunes mamans souhaitent influencer d’autres parents à faire de même, et ce, partout au Nouveau-Brunswick.

«Si seulement on pouvait inspirer d’autres parents de différentes communautés à faire la même chose que nous… Le besoin est pressant partout. Si on avait pu aider toutes les écoles on l’aurait fait», ajoute la vice-présidente.

L’organisation ne s’arrête pas là. Les mamans organisent trois événements dans les prochaines semaines pour faire augmenter la cagnotte.

«Le 21 mai on organise un dîner spaghetti. Ensuite on prévoit faire un lave-auto au début de juin et on va terminer notre levée de fonds avec un pageant sur le thème d’Hollywood le 25 juin. On a déjà beaucoup d’argent amassé sans avoir fait ces trois événements, ce n’est que le début», explique Mme Savoie, la secrétaire.

Le montant final amassé sera dévoilé au pageant Miss Charité, où douze duchesses de 7 à 12 ans défileront pour la cause. Lors des dernières semaines, les jeunes filles ont démontré leur soutien à l’Organisation des mamans charitables en faisant une bonne action par semaine. Cette petite tâche est devenue très importante aux yeux des jeunes mamans charitables.

«Voir les filles nous raconter leurs bonnes actions de la semaine et prendre confiance en elles, c’est ma paie», raconte Mylène Plourde avec émotion.

L’année dernière, les mamans ont remis plus de 6000$ à la SPCA de la Péninsule acadienne. L’année prochaine, elles continueront d’amasser des fonds pour une cause qui leur tient à cœur.

La page Facebook de l’Organisation des mamans charitables contient toute l’information nécessaire concernant les trois événements à venir. Il est possible de faire un don jusqu’au 25 juin auprès des membres de l’organisation.