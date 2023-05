Un début de saison difficile pour les homardiers

Deux semaines après avoir pris la mer, les homardiers dans le nord-est du Nouveau-Brunswick rapportent de faibles débarquements, une situation attribuable à la météo selon plusieurs observateurs.

Les pêcheurs de homard de la zone 23 connaissent un début de saison difficile.

Depuis le début de la saison le 30 avril, les membres de l’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM) constatent de faibles prises.

«D’après les pêcheurs, la météo et la température de l’eau ont été responsables de débarquements moins importants depuis le début de la saison. Il n’y a pas trop d’inquiétudes pour l’instant parce que c’est normal que les prises soient un peu moins bonnes lorsque l’eau est très froide. On va suivre ça de près au fur et à mesure que la saison avance et voir si les choses s’améliorent», dit Lyne Robichaud, conseillère aux pêches à l’UPM.

Le directeur général de l’UPM, Martin Mallet, précise que de nombreux facteurs météorologiques peuvent avoir un impact sur l’activité du homard en début de saison.

Les variations rapides de températures que l’on observe en ce moment, notamment en raison du vent, peuvent expliquer la faiblesse des prises dans la zone 23, une situation qui devrait se résorber sous peu.

«Lorsque la température près du fond est beaucoup plus froide que celle de la surface, les gros vents peuvent faire bouger la colonne d’eau et rapidement changer la température ambiante où se trouvent les homards. Ça cause un choc thermique parce qu’ils se retrouvent soudainement dans un milieu où la température a changé de plusieurs degrés et ils s’immobilisent pendant plusieurs jours», explique M. Mallet.

Quand le beau temps finira par s’installer, l’eau se réchauffera progressivement et les prises devraient augmenter, ajoute-t-il.

«Même s’il n’y a pas eu beaucoup de pluie ce printemps, il y a des soirées froides, beaucoup de vent et la mer peine à se réchauffer, précise Martin Mallet. Dans les prochaines semaines, il devrait y avoir de belles journées de soleil et l’eau va se réchauffer tranquillement, ce qui devrait avoir un effet positif sur les captures.»

Des prix raisonnables, pour l’instant

Reste à voir si les homardiers recevront un prix plus intéressant pour leurs prises que celui offert à leurs collègues qui pêchent le crabe. D’après Mme Robichaud, les pêcheurs seraient satisfaits, pour l’instant.

«Je n’ai pas de chiffres précis, mais on me dit que c’est raisonnable, dit-elle. On verra ce que ça va donner cette semaine parce que depuis quelques années, on observe une diminution du prix après la fête des Mères.»