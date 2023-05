Un policier de Dalhousie sauve une femme des eaux glaciales de la baie des Chaleurs

L’intervention rapide d’un policier de la GRC de Campbellton a permis de sauver la vie à une femme en détresse psychologique.

Le gendarme Bruno Bianchi a vécu toute une aventure le 7 mai vers 22h lorsqu’il a plongé dans les eaux froides de la Baie des Chaleurs afin de prêter assistance à une jeune femme de Dalhousie tombée du quai.

Il répondait à un appel d’urgence lancé par le père de la femme en question après que celle-ci se soit enfuie du domicile familial. Le père disait craindre pour la sécurité de sa fille, alors en proie à un épisode de détresse.

«Selon lui, il y avait de bonnes chances pour qu’elle se trouve dans le secteur du quai, alors je me suis immédiatement dirigé vers cet endroit», relate le policier.

Une fois sur place, le policier raconte avoir effectivement aperçu la jeune femme avec une amie tout au bout du quai et dans un état de détresse évident.

«Comme le risque qu’elle tombe à l’eau était élevé, j’ai pensé retirer plusieurs items de mon uniforme – comme ma veste de protection – afin de ne pas traîner de poids inutile advenant que je doive plonger pour la secourir. J’ai également avisé mes confrères de mon emplacement et de l’urgence d’envoyer des secours supplémentaires. Je venais de faire tout cela quand je l’ai vue tomber à l’eau», souligne-t-il.

À son arrivée au bout du quai, il a pu voir la jeune femme inconsciente dans l’eau. Il n’a pas hésité à faire le saut.

«Je n’avais pas le temps d’attendre que les pompiers arrivent avec une embarcation, il fallait agir tout de suite. Je me suis rendu vers elle, je l’ai agrippée et l’ai ramenée près du quai. L’eau était glaciale, beaucoup plus froide que ce à quoi je m’attendais. Heureusement, la marée était basse donc j’ai pu nous agripper sur un pilier du quai et sécuriser notre situation», décrit le gendarme.

Les pompiers sont ensuite arrivés sur place et ont aidé le policier à extirper la jeune femme de l’eau. Celle-ci a été transportée à l’hôpital pour y être soignée.

Pour ce qui est du policier, il a aussi été transporté à l’hôpital pour une évaluation de son état.

«J’ai souffert un peu d’hypothermie, mais sans plus. Le médecin m’a donné mon congé et autorisé mon retour au travail la soirée même. Je suis retourné au bureau, j’ai changé mes vêtements et j’ai complété mon quart de travail. Quand j’ai terminé par contre, vers 4h du matin, je n’ai pas pu fermer l’œil, j’étais encore beaucoup trop sur l’adrénaline», souligne-t-il, notant que cette expérience fut certes stressante, mais surtout gratifiante.

«On a probablement sauvé la vie d’une personne cette journée-là. Ce qui m’a le plus ému, c’est d’avoir pu parler avec le père de la jeune fille après l’incident, d’avoir pu lui ramener sa fille saine et sauve. Ce fut un beau moment», ajoute-t-il.