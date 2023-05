La programmation de la 7e édition du Rendez-vous de la fierté Acadie Love est dévoilée

La journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie s’est bien terminée à Caraquet avec le lancement officiel de la programmation du Rendez-vous de la fierté Acadie Love, mercredi soir.

Plusieurs alliées et des personnes faisant partie de la communauté LGBTQ+ ont pris part à une marche de solidarité en direction du Centre culturel de Caraquet, où la programmation de la 7e édition du festival, qui aura lieu du 13 au 16 juillet, a été dévoilée au grand public.

Dès le 13 juillet, les festivités débuteront avec un café céramique, afin de rendre hommage au céramiste Léopold L. Foulem. Des reproductions et des photos des œuvres de M. Foulem vont servir d’inspiration aux artistes apprentis.

«On cherchait une façon de rendre hommage à un si grand personnage, le café céramique est l’occasion parfaite», mentionne Christian Blanchard, directeur général.

En après-midi, un rallye d’observation à vélo précédera une exposition de l’artiste peintre Carl Philippe Gionet. La journée se terminera sous le soleil couchant avec une soirée spectacle sur la plage Foley.

Le lendemain, tous et toutes pourront assister à une formation de base gratuite sur les notions de base et le vocabulaire entourant la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Selon M. Blanchard, toute personne, entreprise ou institution devrait suivre cette formation.

«La formation sera sur les concepts d’identité de genre, d’expression de genre, d’orientation sexuelle et romantique, de la différence entre les mots «cis» et «trans», de l’utilisation des pronoms, etc. C’est vraiment la base des choses», souligne M. Blanchard.

La troisième journée du festival sera marquée par le spectacle Jolene and The Gambler: le country de nos idoles, présenté par Annie Blanchard et Maxime Landry au Carrefour de la mer de Caraquet. La soirée va se terminer à La Brôkerie avec DJ B’UGO.

«On essaie le country, on a jamais fait ça. On est bien content d’explorer le country pour rassembler le plus de gens possible et aller chercher d’autres alliés», explique M. Blanchard.

Les quatre jours d’activités permettront au public de visionner des documentaires, de faire la rencontre d’artistes drags, de participer à une œuvre collective, et même d’assister à une conférence par l’actrice québécoise Debbie Lynch White. L’organisation est fière de sa programmation et souhaite voir encore plus d’événements de ce genre dans la Péninsule acadienne.

«Le besoin est criant d’avoir plus d’événements comme Acadie Love. On ne célèbre pas seulement la fierté LGBTQ+, on offre aussi un espace où chacun est bien accueilli avec bienveillance et de façon sécuritaire».

Les enfants sont aussi les bienvenus au festival, puisqu’ils pourront participer à l’Heure du conte avec l’artiste drag Era. Elle fera la lecture du livre Le petit garçon qui aimait le rose.

«Nous avons une certaine inquiétude avec la hausse fulgurante de phobies envers la communauté LGBTQ+, la politique 713 et les différents propos qui sont ressortis récemment, mais nous avons confiance et on prend position avec cette activité. C’est important pour nous», ajoute M. Blanchard.

La programmation détaillée est disponible sur le site web du Rendez-vous de la fierté Acadie Love.

Les billets pour assister au spectacle Jolene and The Gambler: le country de nos idoles sont disponibles via la Billetterie Accès.