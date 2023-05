Le gouvernement du N.-B. a gain de cause, c’est la fin du bingo de Bois-Blanc

Le bingo de Bois-Blanc est maintenant chose révolue. Le Centre récréatif de l’endroit, qui espérait récupérer ses licences par l’entremise d’une révision judiciaire, n’a pas obtenu gain de cause.

Les bingos de Bois-Blanc (municipalité des Hautes-Terres), ne sont plus autorisés depuis avril 2022. Le registraire, qui attribue les licences de bingo et autres jeux de hasard, avait conclu, après avoir reçu des rapports de vérification, que les manquements répétés de l’organisme à but non lucratif ne lui avaient laissé d’autre choix que de révoquer ses licences.

Le 13 février, le Conseil récréatif contestait cette décision devant la Cour du Banc du Roi, à Bathurst.

Le Conseil récréatif de Bois-Blanc (la requérante) était alors représenté par l’avocat José Duguay, tandis que Me Nathalie Thibault défendait le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, la direction de la réglementation des jeux, des alcools et de la sécurité, et le ministre des Finances et du Conseil du Trésor (les intimés).

La semaine dernière, le juge Réginald Léger a rendu une décision d’une trentaine de pages qui rejette les arguments de la requérante et qui maintient la révocation des licences de bingo.

Justice naturelle et équité procédurale

Le Conseil récréatif soutenait devant le tribunal que le processus décisionnel ne respectait pas les principes de justice naturelle et d’équité procédurale. Il déclarait aussi n’avoir pu présenter sa position au moment où ses permis lui ont été retirés. Enfin, il arguait que le registraire ne pouvait être impartial puisque sa décision aurait été influencée par de tierces personnes.

La requérante faisait remarquer, entre autres, que l’avis de révocation envoyé par le registraire ne lui avait pas indiqué qu’elle disposait de 30 jours pour faire appel de la décision.

Le juge Léger a reconnu cette omission et l’a qualifiée de «problématique», mais il a néanmoins estimé que l’oubli a été sans conséquence, puisque la requérante, deux jours plus tard, avait demandé par écrit une révision.

«Dans les circonstances spécifiques de la présente affaire, je ne peux conclure à une iniquité procédurale à l’endroit de la requérante résultant de l’omission du registraire.»

D’autre part, la Cour a reconnu la pertinence et la validité des vérifications qui ont mis en évidence des manquements récurrents dans le contrôle des activités de bingo du Conseil récréatif.

«Les deux rapports de vérification révélaient des lacunes majeures quant aux activités de bingo et de languettes liées aux activités de bingo, a écrit le juge Léger. Plus importants encore, les rapports de vérification établissaient sans doute que les critères d’admissibilité et au maintien des licences octroyées à la requérante n’étaient pas rencontrés.»

«Suite à la demande de la requérante, ajoute le juge, le registraire a pris le temps de vérifier auprès des personnes concernées et a décidé de maintenir sa décision de révoquer les licences de la requérante.»

La Cour a conclu que la démarche suivie par le registraire respectait les règles de justice naturelle et d’équité procédurale.

Tierces parties

Le juge a aussi reconnu que le Conseil récréatif avait «fait l’objet de plusieurs procédures judiciaires depuis plusieurs années.»

Cependant, l’idée que la décision du registraire ait pu être biaisée par l’intervention de tierces parties n’a pas été retenue. Dans le jugement, on peut lire: «La requérante ajoute qu’en raison des pressions exercées par des tiers, y compris le ministre et des membres du public, le registraire n’a pas fondé correctement sa décision et ne s’est pas limité aux pouvoirs que lui confère la loi pour rendre sa décision. Il faut aussi mentionner que la requérante prétend que le registraire n’avait pas l’impartialité requise en rendant sa décision.»

Cependant, a ajouté le juge Léger, il n’existe aucune preuve soutenant ces «allégations» et la décision du registraire «n’a rien à voir avec le contexte historique des litiges tel que le prétend la requérante».

Enfin, la perte des licences n’est imputable qu’aux manquements des obligations qui y sont rattachées.

«Comme le mentionne l’intimé dans son mémoire, la requérante n’a qu’elle-même à blâmer pour la décision du registraire, a repris le juge. Si la requérante avait respecté les conditions de licences, la révocation des licences n’aurait pas eu lieu.»

Chronologie

2019: une première vérification comptable relève de «nombreuses irrégularités dans les opérations de la requérante» et conclut à «un non-respect des conditions du permis».

13 janvier 2020: le bureau du registraire demande à la requérante, par écrit, de contrôler plus rigoureusement ses activités de bingo.

30 juin 2020: les licences sont renouvelées pour une période probatoire de quatre mois (jusqu’au 1er novembre 2020).

5 août 2020: le Conseil récréatif remet un plan au registraire qui lui permettra de se conformer aux exigences requises. Les licences sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2020.

Novembre 2021-mars 2022: une nouvelle vérification comptable constate que les conditions des licences ne sont toujours pas suivies.

6 avril 2022: le registraire annonce par écrit qu’il révoque les licences de bingo et de billets à languette du Conseil récréatif. Les activités de bingo doivent cesser «à compter du 20 avril 2022».

8 avril 2022: dans une lettre expédiée au bureau du registraire, la requérante conteste les chiffres du vérificateur et demande une nouvelle vérification.

20 avril 2022: le registraire explique, par écrit, pourquoi il maintient la révocation des licences.

6 mai 2022: lettre de la présidente du Conseil récréatif au registraire «dans laquelle elle admet avoir commis des erreurs dans les rapports financiers des activités de bingo et la vente des billets à languettes» (décision du 11 mai 2023).