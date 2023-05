Le phare de Dalhousie sera repeint

Le phare de la pointe Inch Arran de Dalhousie sera repeint au cours des semaines à venir.

Pour ce faire, le conseil municipal a consenti, lundi soir, un montant de 13 800$ pour procéder aux travaux nécessaires.

Cette nouvelle couche de peinture survient six ans seulement après avoir subi une cure de rajeunissement où l’on avait procédé au remplacement des tuiles de bardeaux de cèdres de la structure. À l’époque, le phare venait tout juste d’être cédé à la Ville par le gouvernement fédéral. L’état de sa structure laissait alors grandement à désirer. Des tuiles neuves, traitées sous pression et teintes, avaient alors été installées en remplacement.

«On pensait alors que ça allait durer plus longtemps, mais on voit que l’eau salée a été dure sur notre phare, il a beaucoup déteint. On a décidé de lui offrir une nouvelle couche afin de l’embellir, car après tout, il fait partie de notre image de marque», explique le maire de Baie-des-Hérons, Normand Pelletier.

Si le phare aura un look plus frais cet été, le maire concède que des travaux additionnels devront être effectués dans un futur rapproché. La coupole et les fenêtres de la structure seraient en effet dans un piètre état et devraient être remplacées. Aucune date ou estimation des coûts des travaux n’ont toutefois été abordées à ce stade.

Le phare de la pointe Inch Arran a été érigé en 1870, ce qui signifie qu’il célèbre son 153e anniversaire cette année. Inscrit au registre des monuments patrimoniaux du Canada depuis 2017, il est l’un des plus anciens phares du Nouveau-Brunswick et des provinces de l’Atlantique.