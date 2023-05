Les Villes de la région Chaleur volent au secours de l’aéroport de Bathurst

Les municipalités de Bathurst, Belle-Baie et Belledune ont convenu d’appuyer financièrement les activités de l’aéroport régional de Bathurst.

Malgré la reprise du secteur du transport aérien qui a suivi la pandémie de COVID-19, la société aéroportuaire est plongée dans une situation financière qualifiée de «sans précédent».

Les élus de Bathurst ont adopté en début de semaine une motion qui se traduira par l’octroi de 50 000$ en 2023 et en 2024 à l’aéroport régional.

La mairesse Kim Chamberlain estime que le gouvernement provincial doit à son tour s’impliquer dans la relance de l’aéroport qu’elle voit difficilement disparaître du paysage.

À Belle-Baie, l’administration municipale s’est engagée à offrir 30 000$ en 2023 et en 2024.

Le Village de Belledune a imité les communautés voisines en y allant pour sa part d’une contribution de 10 000$.

«Ce ne sont pas des sommes suffisantes pour assurer le bon fonctionnement de l’aéroport, ça prend une aide supplémentaire du fédéral et de la province», a affirmé Daniel Guitard, le maire de Belle-Baie.

«On ne peut juste pas laisser tomber notre aéroport, une fermeture signifierait qu’il n’y aurait plus aucun vol avec passagers dans l’ensemble du nord du Nouveau-Brunswick», a indiqué l’élu, tout en ajoutant qu’un aéroport qui cesse ses activités peut difficilement renaître de ses cendres en raison de la lourdeur administrative et des nombreuses normes gouvernementales à respecter.

À titre de président de la Commission de services régionaux Chaleur, Daniel Guitard a également souligné que son organisme consacre des efforts afin que l’aéroport de Bathurst puisse obtenir une contribution financière de la part du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Serge Cormier, le député d’Acadie-Bathurst, exhorte le gouvernement du Nouveau-Brunswick a faire sa part pour assurer le maintien des activités aéroportuaires dans la région Chaleur.

«Le fédéral a déjà fait sa part depuis longtemps, tout comme les municipalités de la région. Il manque un joueur à la table, où est la province dans ce dossier-là?», se demande le député libéral, en rappelant que son gouvernement avait accordé une somme de 1,5 million $ à l’été 2021 pour aider l’autorité aéroportuaire à surmonter la crise de la COVID-19.

«L’aéroport ne sert pas uniquement au transport de passagers, il sert aussi par exemple à transporter des patients dans les hôpitaux du Nouveau-Brunswick», a ajouté Serge Cormier.

Son homologue provincial, René Legacy, dit avoir eu quelques rencontres avec des ministres et sous-ministres provinciaux au sujet de la situation de l’aéroport régional.

Le ministère de la Santé, des Transports et Infrastructure, des Gouvernements locaux et Réforme de la gouvernance locale et la Société de développement régional ont tous fait partie des discussions.

«Le fédéral et les municipalités ont aidé l’aéroport, il est maintenant le temps que le gouvernement provincial s’assoit à la table et décide d’être sérieux en tant que partenaire régional», a martelé le député provincial de la circonscription Bathurst-Ouest-Beresford.

Ce dernier a également mis en lumière le fait que l’aéroport de Bathurst est actuellement le seul à desservir les passagers du nord du Nouveau-Brunswick, alors que trois aéroports se trouvent dans le sud de la province à moins de deux heures de route de distance.

Questionné par l’Acadie Nouvelle, la direction de l’aéroport régional de Bathurst s’est montrée discrète quant à la situation qui prévaut à ses installations.

«Des rencontres cruciales se tiennent cette semaine et la semaine prochaine», s’est limité à dire le PDG Jamie DeGrace.

La délicate situation financière dans laquelle se trouve l’aéroport de Bathurst découle de plusieurs facteurs, dont le manque de pilotes et l’absence de liaisons quotidiennes entre Bathurst et Montréal.

La baisse du nombre de voyageurs de passage à l’aéroport de la région Chaleur au cours des dernières années et l’importante chute des ventes de carburant destiné aux avions – desquelles l’aéroport tire de précieux revenus – n’ont rien fait pour améliorer la situation.