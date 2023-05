Insécurité alimentaire: à la recherche de solutions à long terme dans Kent

À l’instar des banques alimentaires de la province, les besoins augmentent dans celles du comté de Kent. Elles réussissent présentement à répondre à la demande croissante, mais des solutions s’imposent à long terme.

La responsable de la banque alimentaire communautaire du comté de Kent, Ronda Robichaud, constate une augmentation constante depuis la dernière année.

«En moyenne, nous avons au moins cinq nouvelles familles par mois. C’est comme ça depuis environ le mois de septembre.»

Selon elle, cette forte demande est attribuable entre autres au coût plus élevé de la nourriture ainsi que de la hausse du prix de l’essence et des taux d’intérêt.

Elle peut heureusement compter sur de «généreux donateurs» et l’appui de la communauté pour la banque alimentaire située dans le quartier de Richibucto, à Beaurivage.

«Nous sommes très économes avec notre argent. Nous achetons seulement les articles en vente et on achète l’essentiel», dit celle dont la banque alimentaire dessert 178 familles par mois.

Même en tenant compte de l’arrivée constante de nouveaux clients, sa banque alimentaire est en mesure de servir tout le monde dans le besoin.

Néanmoins, avec les fonds dont elle dispose présentement et au rythme où vont les choses, la banque alimentaire du comté ne sera pas en mesure de répondre indéfiniment à la demande. «Il faut faire quelque chose», déclare Ronda Robichaud.

Elle n’a pas de solution miracle, mais elle croit que de nouveaux programmes pourraient être offerts à certaines personnes dans le besoin.

Le son de cloche est sensiblement le même à la banque alimentaire du Vestiaire Saint-Jean-Baptiste de Grand-Bouctouche. Depuis que les coûts pour la nourriture ont augmenté de façon significative, la gérante, Linda Gaudet, remarque une plus grande demande de services, surtout depuis juillet 2022. «Et ça continue, ça ne diminue pas», ajoute-t-elle.

Ce service dessert Grand-Bouctouche, Sainte-Marie-de-Kent, Saint-Norbert, Sainte-Anne-de-Kent et les environs.

À ce rythme, Linda Gaudet ne croit pas que le comté de Kent a la capacité et les moyens de desservir tout le monde ou de répondre au besoin.

«Notre nourriture vient directement de la banque alimentaire de Moncton. Là non plus ils ne fournissent pas parce qu’ils ont assez de demandes. Ça augmente toujours.»

«On voit plus d’enfants que d’habitude. On voit des familles du Mexique, de l’Algérie, une de l’Ukraine. À part de ça, ce sont des gens dans la cinquantaine vivant seuls.»

Elle croit que le gouvernement devrait en faire davantage pour nourrir les gens dans le besoin. «Il faudrait qu’il donne plus, absolument.»

Même si la banque alimentaire locale répond déjà à un besoin immédiat, Linda Gaudet demeure tout de même inquiète du sort des personnes qui sont en droit d’utiliser les services de celle-ci mais ne le font pas. Elle pense entre autres aux personnes âgées, vivant seules et d’une maigre pension.

Résilience alimentaire

Ce n’est pas un hasard si la Commission de services régionaux de Kent est actuellement dans un processus d’embauche d’un coordonnateur en résilience alimentaire.

«On a fait la demande à travers le comité de résilience de Kent. Ensuite on a eu des fonds de la Société d’inclusion économique et sociale. La CSR-Kent également, on a choisi d’allouer une certaine partie du budget au développement communautaire pour avoir quelqu’un en poste», explique la coordonnatrice en inclusion sociale et développement communautaire à la CSR-Kent, Stéphanie Caissie.

La CSR-Kent a réalisé le besoin, par l’entremise de ses municipalités membres.

«Il y a de beaux projets qui se font déjà, mais à l’échelle régionale, le besoin exprimé c’est qu’ils veulent quelqu’un en poste, pour que les projets soient viables à long terme, exprime la coordonnatrice. On voit que le besoin est là et que l’on doit regarder à d’autres pistes de solutions.»

«On voulait développer ce poste, pour regarder au niveau communautaire, voir c’est quoi les ressources qui existent aussi aux autres endroits et que l’on pourrait mettre en place dans nos régions.»

La banque alimentaire, selon elle, devrait être une solution temporaire. «C’est quand même un besoin dans la communauté, mais il faut voir comment on peut les supporter avec d’autres services et d’autres projets.»

«Un des projets, justement, c’est que le nouveau coordonnateur ou coordonnatrice en poste en résilience alimentaire travaille avec les écoles pour voir si on peut les aider, parce que oui on a des programmes d’alimentation scolaire dans certaines de nos écoles, mais d’autres en n’ont pas», précise Stéphanie Caissie.

Programme des petits déjeuners

Éric Tremblay, un résident de Beaurivage, est bénévole au sein du programme des petits déjeuners offert à l’école Mgr Marcel-François-Richard (MFR) de Saint-Louis-de-Kent.

«J’aime dire que je suis en charge des toasters. Je fais entre sept et dix pains de toasts par matin», dit-il fièrement en riant.

«Un enfant qui a faim aura de la difficulté à se concentrer. Ça été démontré dans les études que le taux de décrochage est plus haut. Même au niveau de la santé mentale, ça peut avoir des effets. C’est important que nos enfants arrivent à l’école avec le ventre plein pour pouvoir se concentrer», commente-t-il.

Il reconnaît que le nombre de déjeuners servis à MFR a beaucoup augmenté au cours de la dernière année.

Selon Éric Tremblay, de novembre 2020 à décembre 2021, pendant 115 jours, ils ont servi 4775 petits déjeuners, ce qui représente une moyenne de 42 petits déjeuners par jour.

«De novembre 2022 à mars 2023, c’est 4575 petits déjeuners, pour une période de 63 jours. Ça veut dire 73 petits déjeuners par jour. Oui le programme gagne en popularité, mais aussi le besoin est là parce qu’on voit de plus en plus d’enfants qui ont faim en arrivant à l’école», témoigne-t-il.

Le bénévole croit que le gouvernement devrait s’impliquer davantage par rapport à l’insécurité alimentaire. «Ça prend de l’aide, ça prend des programmes qui vont favoriser de meilleurs salaires, de meilleurs emplois. Mettez un cap sur le coût des loyers.»

«C’est inconcevable qu’au Canada, nos enfants vont à l’école et ils ont faim», lance-t-il.