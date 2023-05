La vie d’Acadiens changée par des études en France

Le consulat français à Moncton a célébré le 55e anniversaire des bourses France-Acadie. Ce programme a permis à 300 Acadiens d’étudier de l’autre côté de l’Atlantique. Plusieurs d’entre eux témoignent de leur expérience.

Katherine Lanteigne a des difficultés à trouver les mots pour expliquer à quel point ses 18 mois d’études en France ont été formidables.

«J’ai grandi au niveau professionnel, car j’ai vu des perspectives différentes, se rappelle la détentrice d’une maîtrise en gestion des ressources humaines à l’Université de Poitiers. J’ai étudié le Code du travail français – une grosse brique! – qui est tout à fait différent de ce qu’on a au Canada.»

Les cinq semaines de congés payés au bout de la première année en poste, les contrats à durée déterminée ou indéterminée ainsi que les mille et une règles régissant la vie professionnelle française l’ont étonnée et intéressée.

«J’ai beaucoup grandi au niveau personnel, fait surtout valoir la trentenaire de Bathurst, qui avait une vingtaine d’années à l’époque. J’ai vu une culture différente. Pendant mon stage en entreprise, la hiérarchie était beaucoup plus verticale et formelle que dans la région Chaleur, par exemple. Il fallait aussi vouvoyer tout le monde.»

Mme Lanteigne insiste sur les amis qu’elle a rencontrés pendant ses études en France et avec lesquels elle continue d’entretenir des relations.

«J’ai encore des gens qui viennent me rendre visite encore aujourd’hui, 10 ans plus tard, s’exclame-t-elle. J’ai tissé des liens qui durent.»

L’actuelle directrice de l’organisme Bathurst Centre-Ville affirme avoir seulement de bons souvenirs de son expérience en France. Elle a un seul regret: ne pas être partie là-bas plus tôt.

«J’ai toujours voulu le faire, car j’étais allée en France en 12e année grâce à mon école. J’avais aussi toujours eu un intérêt particulier pour ce pays, parce que je suis Acadienne. Mais je n’ai pas eu le courage d’y étudier dès mon premier cycle universitaire», raconte-t-elle.

L’entrepreneuse s’est rattrapée quelques années après l’obtention d’un baccalauréat en administration des affaires à l’Université de Moncton. Elle a alors appris l’existence des bourses France-Acadie.

«Le processus de candidature, qui a duré plusieurs semaines, était assez laborieux, se souvient-elle. Mais la bourse m’a donné un coup de pouce énorme. C’étaient des sous qui m’ont permis de payer mes frais de scolarité et une partie de mon loyer. Mon expérience aurait été difficile à vivre sans ça.»

Des bourses

En 2023, la période de candidature pour ces bourses dure du 16 mai au 16 juin. Tout étudiant d’une université du Canada Atlantique faisant une mobilité étudiante en France à l’automne 2023 peut en demander une. L’Ambassade de France au Canada, qui gère le programme avec la Société Nationale de l’Acadie (SNA), en décernera trois.

Elles consisteront en un billet d’avion aller-retour et l’offre de la couverture sociale française pendant tout le séjour d’études avec un accès à l’assurance santé et aux logements étudiants.

La France accordait neuf bourses d’études par an à travers la SNA entre 1969 et 1994. L’artiste multidisciplinaire, Herménégilde Chiasson, et le professeur de science politique à l’Université de Moncton (U de M), Roger Ouellette, en ont bénéficié par exemple.

L’ancienne cheffe de l’information de Radio-Canada Atlantique, Louise Imbeault, a été l’une des premières à obtenir cette aide, pour intégrer la très sélective École supérieure de journalisme de Lille.

«Je me suis aperçue que ma petite école Essex à Moncton, puis mes études à l’U de M m’avaient parfaitement bien préparée pour suivre les cours de cet établissement, a-t-elle raconté. En allant ailleurs, on reçoit la confirmation de ce qu’on est et de ce qu’on a appris pour contribuer à la société.»

Une frustration

Le militant nationaliste, Jean-Marie Nadeau, aimerait voir davantage de francophones néo-brunswickois vivre cette expérience aujourd’hui.

«Presque tout le leadership acadien des années 1970 et 1980 a obtenu une bourse France-Acadie, souligne-t-il. Maintenant, il y en a juste trois par an… C’est inacceptable. La mère patrie doit réapprendre à être un peu plus généreuse.»

Le diplômé de l’institut d’études politiques d’Aix-en-Provence a reçu la bourse France-Acadie de 1969 à 1972.

«Ç’a été l’une des choses les plus importantes de ma vie, assure-t-il. J’en ai retiré un beau diplôme, la mère de mes trois enfants et une grande famille française, celle de ma femme.»

M. Nadeau s’enthousiasme au sujet de la culture qu’il a découverte en Europe.

«En 1969, il y avait peu d’étrangers à Moncton. Ce voyage m’a ouvert sur le monde. J’ai aussi pu étudier les auteurs européens: Bossuet, Montaigne, Tocqueville, Hegel, Marx… J’ai eu accès à différents journaux: Le Monde, Le Figaro, l’Express. J’ai baigné dans la culture avec un grand C!»

Le consul général de France à Moncton, Johan Schitterer, indique que le nombre de candidatures pour les bourses France-Acadie a doublé entre 2019 et 2022. Il essaye maintenant de trouver des financements supplémentaires pour ce programme, notamment auprès du secteur privé.

D’autres aides

En attendant, le gouvernement français propose d’autres aides que les bourses France-Acadie aux Canadiens souhaitant se former dans l’hexagone.

La directrice du Conseil provincial des sociétés culturelles du Nouveau-Brunswick, Marie-Thérèse Landry, a par exemple étudié quelques semaines là-bas grâce à Courants du Monde, en 2010 et en 2019.

«Ç’a changé ma vie, dit-elle. Ça m’a ouverte sur le monde et ça m’a mise en lien avec des acteurs culturels de différents pays francophones et francophiles comme la Tunisie, Haïti, le Burkina Faso, le Brésil, l’Argentine, la Bulgarie…»

Mme Landry remarque aussi que le contact avec d’autres cultures l’a amenée à voir les forces de la sienne: les auteurs comme Antonine Maillet et les chanteuses comme Lisa LeBlanc, selon elle.