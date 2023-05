Le projet du parc éolien dans le Haut-Madawaska est de retour sur la table

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

La Coopérative d’énergie renouvelable du Nord-Ouest est revenue à la charge avec son projet de production d’énergie éolienne dans la région du Haut-Madawaska.

Après avoir essuyé un refus de la part d’Énergie Nouveau-Brunswick à la fin 2017, la CERNO, en compagnie de deux autres partenaires (Valeco Énergie Québec et NationLink Group), a présenté de nouveau son projet de parc éolien dans le secteur du rang des Collin, situé dans l’ancien district de services locaux de Clair.

À l’époque, le groupe proposait un projet de cinq éoliennes pouvant produire 4 mégawatts d’électricité chacune, pour un total de 20 mégawatts. Le nouveau projet est de plus grande envergure, lui qui comprend l’installation de six éoliennes ayant une capacité de production d’énergie de 33,36 mégawatts.

Il nécessiterait un investissement d’environ 100 millions$.

Celui-ci a été soumis, le 28 avril, à Énergie NB. Cela faisait suite à une demande de déclaration d’intérêt lancée par la Société de la Couronne en février.

Elle y invitait les Néo-Brunswickois intéressés à soumettre des propositions de solutions en matière d’énergie éolienne, solaire, marémotrice et de stockage à se manifester.

Si la proposition d’énergie éolienne du Haut-Madawaska est jugée rentable, elle serait ajoutée au réseau d’Énergie NB et devrait être exploitée d’ici juillet 2027.

Le président de la Coopérative d’énergie renouvelable du Nord-Ouest, Paul-Émile Soucy, croit que le projet est toujours viable, ce qui a incité les groupes concernés à présenter cette seconde proposition à Énergie NB.

«Le projet est encore là, le vent est encore là et la montagne est toujours là. On était encore prêts alors ça n’a pas été compliqué de faire une autre proposition.»

Pour ce faire, la CERNO a poursuivi son association avec Valeco, entreprise œuvrant dans le domaine de l’énergie renouvelable, mais a ajouté un autre partenaire, soit le groupe NationLink, une compagnie inscrite au répertoire des entreprises autochtones du Canada.

M. Soucy soutient qu’il a toujours l’appui des partenaires qu’il avait à l’époque, ce qui implique la Ville de Haut-Madawaska notamment. L’organisme compte 46 membres répartis un peu partout dans la région du Madawaska.

Le maire de la ville de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet, confirme que les communautés de la région appuient toujours le projet. Selon lui, il pourrait être bénéfique pour l’ensemble du Nord-Ouest.

«J’espère que cette tentative sera la bonne. Lorsque la CERNO a été créée, la Commission des services régionaux du Nord-Ouest avait investi 75 000$ pour acheter des passes sociales de l’organisme. S’il y a des retombées, la CSR recevrait des dividendes qui seraient redistribués à l’ensemble de la communauté.»

Bien conscient que le projet a essuyé des refus dans le passé, le président de la CERNO ne sait évidemment pas quelles sont ses chances de succès cette fois-ci.

«Je ne sais pas combien d’autres projets ont été envoyés. On a envoyé notre soumission et Énergie NB s’est donné jusqu’à un an avant de nous revenir avec une réponse.»

La coopérative s’intéresse à l’énergie éolienne depuis une quinzaine d’années. Pour Paul-Émile Soucy, il est important que l’organisme tente par tous les moyens de développer un projet de la sorte au Nord-Ouest.

En plus du projet de parc éolien proposé en 2017, la CERNO s’était intéressée au projet éolien d’Anse-Bleue en 2019.

«C’est dans notre mission de travailler sur l’énergie renouvelable. On a déjà vérifié des projets de chauffage à la biomasse et on évalue même un projet lié à l’énergie solaire. On continue dans ce domaine-là. Si ça peut avoir des retombées économiques dans la région, nous sommes partants.»