Les transformateurs de homard craignent un effondrement de la demande

Les transformateurs de homard s’attendent à une année très difficile. De peur de voir la demande pour leurs produits s’effondrer, l’heure est à la prudence.

La pêche au homard dans la zone 23, qui s’étend de Grande-Anse jusqu’à Escuminac, bat son plein.

Malgré un début de saison lent en raison des conditions météorologiques, le volume des débarquements devrait augmenter avec l’arrivée du beau temps dans les prochaines semaines.

Bien que cela puisse paraître comme de bonnes nouvelles, Nathanaël Richard, directeur général de l’Association des transformateurs de homard des Maritimes, craint que l’industrie du homard se retrouve devant une situation comme celle que connaît l’industrie du crabe.

Depuis l’an dernier, la demande pour le crabe des neiges sur le marché des États-Unis s’est effondrée et les transformateurs peinent à vendre leurs produits, les contraignant de casser les prix. Évidemment, cette situation fait en sorte que les crabiers reçoivent de bien maigres revenus pour leurs prises, soit environ 2,25$ la livre.

Cette situation n’a rien pour rassurer M. Richard puisque les États-Unis représentent 80% du marché du homard transformé par ses membres.

«Il y a beaucoup d’incertitudes dans tous les produits de la mer, que ce soit le crabe, le pétoncle, les poissons de fond, je ne vois pas pourquoi on y échapperait», prédit-il.

De nombreux indicateurs laissent croire que la situation n’est pas à la veille de s’améliorer, ajoute M. Richard. Les dernières données aux États-Unis montrent une inflation alimentaire de 7,7%. Plusieurs facteurs «pèsent sur les ménages et affectent la confiance des consommateurs qui se voient contraints de faire des choix et opter pour des produits de nécessité plutôt que des produits de luxe», notamment le coût de la vie qui augmente, la flambée des taux d’intérêt et les risques de récession.

«Dans le secteur de la transformation, on a l’impression de marcher sur une glace mince cette année, dit Nathanaël Richard. Nos partenaires bancaires nous observent de près parce que ç’a été très difficile pour le secteur de la transformation l’année passée.»

Alors que la faible demande américaine risque de pousser les prix à la baisse, le marché sera aussi bientôt inondé d’importantes quantités de homard pêché aux États-Unis et au Canada.

«Les dernières données sur les débarquements datent de 2021 parce qu’il faut du temps pour les obtenir du MPO, mais au Canada, on a pêché autour de 233 millions de livres de homard cette année-là et c’était 133 millions de livres aux États-Unis, relate M. Richard. L’offre est à des niveaux record, elle est stable, mais la demande est très fragilisée, donc ce sont les règles de l’économie classique qui s’appliquent, le marché va parler.»

Baisse de prix à prévoir

Cette réalité risque de faire en sorte que les transformateurs soient contraints de réduire le montant qu’ils offrent aux pêcheurs pour leurs prises au cours des prochaines semaines, prévient Nathanaël Richard. Depuis le début de la saison, ce montant tournait autour de 6,50$ la livre.

Les difficultés éprouvées par l’industrie de la transformation du crabe des neiges montrent bien que ce sera nécessaire, analyse-t-il.

«On a vu ce qui arrive lorsqu’il y a un mauvais calcul dans les conditions de marché et une offre qui est supérieure à la demande. Ç’a été brutal pour le secteur de la transformation et les crabiers sont aujourd’hui forcés de pêcher à 2,25$ la livre. Ce ne sont pas des prix intéressants pour eux.»

Le défi pour l’industrie du homard sera de trouver un prix permettant de traverser la tempête.

«Étant donné les volumes énormes qui vont être débarqués et transformés dans les prochaines semaines, il faut absolument trouver des moyens de rendre le produit plus attractif et nécessairement, ça va passer par des prix à la baisse comparée à ce qu’on a connu ces dernières années. Je ne vois pas d’autres solutions», analyse-t-il.

L’industrie se voit forcée d’y aller de prudence afin d’éviter que des usines se voient contraintes de cesser leurs activités pour de bon. L’an dernier, «plusieurs transformateurs l’ont échappé belle et d’autres ont absorbé d’importantes pertes.»

«On ne pourra pas se permettre ça cette année, ajoute M. Richard. Pour que ça marche, il faudra que ça marche pour tout le monde. Il faut que le prix payé aux pêcheurs soit ancré dans les réalités économiques que nous connaissons, sinon, ça pourrait être désastreux», lance-t-il.