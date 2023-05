Nouvelle hausse des profits de Cannabis NB

Après une croissance constante des ventes depuis son ouverture, Cannabis NB compose aujourd’hui avec un léger recul à ce chapitre dans le cadre de son dernier exercice financier. N’empêche, les profits, eux, continuent d’être au rendez-vous.

C’est ce qu’on apprend en épluchant les résultats de fin d’exercice non vérifiés pour 2022-2023 publiés par la société de la Couronne.

Selon ceux-ci, les ventes de produits pour la dernière année ont atteint 83,5 millions $. Il s’agit d’une diminution de 300 000$ (-0,4%) par rapport à l’exercice 2021-2022 qui, toutefois, comprenait une semaine de ventes supplémentaires, soit 53 semaines au lieu de 52 (cette année). On peut donc en conclure que la performance est somme toute pratiquement identique pour ces deux exercices.

En dépit de cette légère diminution des ventes et des revenus qui y sont associés, Cannabis NB annonce un bénéfice net préliminaire et non vérifié de 18,3 millions $. Il s’agit d’une hausse de 11,0% comparativement au résultat de l’an dernier alors que les profits s’élevaient à 16,5 millions $.

Comment expliquer ces résultats?

Chez Cannabis NB, on attribue en grande partie la fluctuation des ventes sur la présence continue de magasins illégaux dans la province.

«Cette baisse des ventes a été compensée par des économies réalisées d’une année sur l’autre au niveau du coût des marchandises vendues, grâce à la capacité de Cannabis NB à obtenir des prix d’achat favorables. Cela a permis de renforcer les marges bénéficiaires, ce qui s’est traduit en fin de compte par une augmentation des bénéfices nets», souligne Marie-Andrée Bolduc, porte-parole de Cannabis NB.

Pour ce qui est du quatrième trimestre, qui s’est terminé le 2 avril – donc en même temps que l’exercice financier -, les ventes totales de produits se sont élevées à 20,5 millions $. Il s’agit d’une diminution de 2,5% par rapport à la même période l’an dernier.

Pour ce qui est des produits, des diminutions ont été constatées au niveau des fleurs séchées (-12,2%), des extraits (-14,4%), des produits comestibles (-4,9%) et des produits topiques (-3,3%). Seules les ventes d’accessoires (+10,4%) et de concentrés (+19,9%) ont connu des hausses.

En dépit de cette performance moindre au niveau des ventes, le bénéfice net du dernier trimestre a continué de croître, s’élevant à 4,6 millions $. Ce montant était de 4,3 millions l’année précédente.

Partage des revenus?

Ce profit de Cannabis NB fait par ailleurs réfléchir les municipalités du Nouveau-Brunswick qui aimeraient bien mettre la main sur des redevances des ventes de cannabis.

«On a de grands défis au niveau financier. La réforme municipale coûte extrêmement cher et on recherche constamment des solutions, du financement. L’une de ces solutions serait que la province nous redistribue une partie des profits liés à la vente de cannabis, de sorte que nous puissions réinvestir ce montant dans nos infrastructures», soutient le maire de Bois-Joli, Mario Pelletier.

Il souligne qu’une entente pour le partage des revenus du cannabis avec les municipalités avait été paraphée il y a quelques années avec les gouvernements.

«On attend encore l’argent. Là, on veut être plus agressif afin d’avoir notre part», dit-il.