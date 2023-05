173 diplômes et certificats remis à Shippagan

L’Université de Moncton, campus de Shippagan a décerné 173 diplômes et certificats lors de sa 45e collation des grades au pavillon sportif Armand-Caron, vendredi.

Plus d’une dizaine de prix de mérite ont été remis aux finissantes et finissants. Amélia Mazerolle et Jonathan Roy sont tous deux récipiendaires d’une attestation d’excellence académique pour avoir conservé une moyenne académique remarquable.

Isabelle Anne Ferron, étudiante de premier cycle au baccalauréat en développement durable et zone côtière, s’est mérité l’Ordre du mérite Bleu et Or pour son rendement académique et sa contribution communautaire et à la vie étudiante.

L’obtention d’un diplôme d’études postsecondaires marque la fin d’un long chapitre pour les jeunes adultes, mais le Campus de Shippagan de l’Université de Moncton conservera une place importante chez certains. Pour la diplômée Michelle Bujold, son parcours se traduit surtout par une atmosphère familiale et une grande accessibilité des professeurs.

«Le corps professoral est à l’écoute des besoins des étudiantes et étudiants et il tient à cœur leur réussite», souligne Mme Bujold.

Pour d’autres, ce sont les nouvelles amitiés développées qui ont fait de leur parcours universitaire une période particulièrement agréable.

«La majorité d’entre nous ont suivi les mêmes cours. Nous mangions ensemble, nous attendions le prochain cours ensemble, nous riions ensemble, alors, pourquoi ne pas aller chercher notre diplôme en groupe», affirme Yzabel, diplômée.

Cette année, une quinzaine de diplômés ont terminé leur dernier semestre universitaire avec une moyenne égale ou supérieure à 4,0.

Doctorat honorifique et cérémonie d’installation

Lors de la cérémonie protocolaire, Dre Jennifer Russell a reçu un doctorat honoris causa en santé. Mme Russel s’est distinguée par son leadership, son dévouement, son humanisme et ses grandes qualités de communicatrice. Celle qui est médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick a été à l’avant-scène des mesures d’urgence mises en place dans la province pour contrôler la pandémie de COVID-19.

Le conseil de l’Université de Moncton à procédé à l’installation du recteur et vice-chancelier Dr Denis Prud’homme. Ce dernier a fait la promesse de s’acquitter de ses responsabilités de recteur et vice-chancelier, de sauvegarder les droits et de promouvoir les intérêts des trois campus de L’Université de Moncton.

Les hymnes nationaux ainsi que la chanson thème de l’Université ont été interprétés par Joannie Benoit, auteure-compositrice-interprète, accompagnée des musiciens Nicolas Basque, à la guitare, et Justin Doucet, au violon.