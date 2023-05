Grand Moncton: la GRC arrête deux présumés trafiquants de drogues

Une femme de 37 ans et un homme de 31 ans, tous deux de Riverview, font face à des accusations de trafic de drogues.

À l’automne 2022, le Groupe de la réduction de la criminalité de Codiac et le Groupe intégré de l’application de la loi du Nouveau-Brunswick ont ouvert une enquête sur le trafic de drogues illicites dans la région de Riverview.

Le jeudi 11 mai, vers 9h, des policiers ont exécuté un mandat de perquisition dans une résidence de l’avenue McDowell, à Riverview.

Pendant la perquisition, les policiers auraient saisi des quantités de ce qui serait de la cocaïne et de la méthamphétamine, des objets associés au trafic de drogues, une arme et de l’argent.

Les policiers ont également récupéré une moto qui avait été déclarée volée, divers outils et un vélo électrique qui a depuis été retourné à son propriétaire légitime.

Un homme de 31 ans a été arrêté sur les lieux, et une femme de 37 ans a été arrêtée ailleurs un peu plus tard.

Lundi, Stephanie Cote et Joshua Byers ont comparu en cour provinciale à Moncton pour faire face à des accusations de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic, de oossession de méthamphétamine dans le but d’en faire le trafic, de possession de biens obtenus criminellement ayant une valeur de moins de 5000$ (deux chefs d’accusation), d’entreposage négligent d’une arme à feu, d’usage négligent d’une arme à feu, de possession d’une arme dans un dessein dangereux et de possession non autorisée d’une arme à feu.

Les deux ont été libérés et comparaîtront de nouveau en cour le 26 juin.