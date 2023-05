Il ne manque pas seulement des logements, il manque aussi des travailleurs pour en construire

Un nouveau rapport indique que le gouvernement provincial devra en faire davantage pour attirer des travailleurs de l’industrie de la construction si elle souhaite éviter que la crise du logement ne s’aggrave.

Alors que le Nouveau-Brunswick connaît une croissance démographique inégalée depuis des décennies, la province est aussi secouée par une importante crise du logement.

Le Réseau de logements du Nouveau-Brunswick, un organisme sans but lucratif qui se spécialise dans le logement, vient de faire paraître un rapport afin d’avoir l’heure juste sur les défis à surmonter pour traverser la crise.

Le document, préparé par l’économiste Richard Saillant, repose sur des données de logement des 50 dernières années.

Pendant les années 1970, la population de la province augmentait à un rythme semblable à celui d’aujourd’hui. À cette époque, le nombre de mises en chantier de projets résidentiels était aussi plus important.

«Le niveau de construction à l’époque était 50% plus élevé qu’il ne l’est présentement, simplement parce que les baby-boomers étaient en âge de travailler et on n’avait pas de difficulté à trouver des travailleurs. L’offre de logements a pu s’ajuster à la demande accrue. Aujourd’hui, c’est l’inverse qui se produit», analyse Richard Saillant.

Malgré tout, l’industrie de la construction a réussi à augmenter le nombre de projets résidentiels dans la province au cours des dernières années.

«Il y a des données qui montrent que la part occupée par le résidentiel dans l’ensemble de l’industrie de la construction est à un sommet, analyse l’économiste. Ce que ça veut dire c’est que les travailleurs du non résidentiel ont migré vers le résidentiel. On peut juste continuer à augmenter la cadence de cette manière-là si cette migration se poursuit.»

Richard Saillant – Archives

Défis liés à la démographie

Le problème c’est qu’avec l’augmentation de la population de la province, il faudra aussi multiplier le nombre de chantiers non résidentiels, des écoles aux centres communautaires en passant par diverses infrastructures municipales comme des arénas. L’imposant laboratoire que souhaite construire le ministère des Pêches et Océans à Moncton va lui aussi nécessiter de nombreux ouvriers dans les prochaines années.

En d’autres mots, l’industrie n’a pas les effectifs nécessaires pour répondre à la demande des chantiers nécessaires dans les prochaines années.

Cette réalité risque d’exacerber la crise du logement à laquelle est confrontée la province, dit Richard Saillant.

À l’échelle nationale, la Société canadienne d’hypothèque et de logement prévoit qu’il faudra doubler la cadence de la construction résidentielle pour faire face aux besoins en logement.

«D’après les taux d’inoccupation, le marché du logement est plus serré au Nouveau-Brunswick qu’ à l’échelle nationale. Avec la croissance démographique, qui est aussi pour l’instant plus forte que la moyenne nationale, on peut conclure qu’il faut aussi doubler la vitesse de construction», note M. Saillant.

Attirer des ouvriers

L’économiste est donc d’avis que le Nouveau-Brunswick doit rapidement se doter d’une stratégie globale sur le logement dont la priorité sera l’accueil d’immigrants capables de travailler dans l’industrie de la construction.

«On ne semble pas avoir réalisé que c’est la contrainte fondamentale, précise l’économiste. On ne peut pas régler le dossier du logement sans avoir plus de travailleurs parce que si on en manque, les coûts de construction augmentent en raison des salaires qui grimpent avec les entreprises qui se font concurrence pour recruter les ouvriers.»

Jusqu’à ce que des politiques soient mises en place afin d’attirer plus de travailleurs dans la province et que l’industrie puisse répondre à la demande pour de nouveaux logements, ce qui exercera une pression à la baisse sur les prix, Richard Saillant croit que Fredericton doit mettre en place des mécanismes visant à protéger les Néo-Brunswickois les plus vulnérables.

«J’ai déjà dit que le plafond sur les loyers est un compromis acceptable dans les circonstances actuelles. Il n’y a pas de lien entre le plafonnement des loyers et la construction résidentielle. C’est de l’idéologie pure que de dire que le plafonnement des loyers peut décourager la construction résidentielle. Ce qui réduit la construction résidentielle, pour l’instant, c’est d’abord et avant tout le manque de travailleurs.»

En juin, Fredericton a promis de dévoiler une nouvelle stratégie sur le logement, signe que le gouvernement «commence à prendre conscience du problème, sans réaliser l’ampleur des investissements qui vont être nécessaires pour s’y attaquer», se désole M. Saillant.