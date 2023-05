Incendie à Saint-Léolin: 15 travailleurs étrangers à la rue

Un incendie a détruit tôt, vendredi matin, une maison située au 977, boulevard Saint-Joseph, à Saint-Léolin (municipalité de Rivière-du-Nord). Plusieurs travailleurs étrangers y logeaient. Personne n’a été blessé.

Selon ce qu’a appris l’Acadie Nouvelle, les travailleurs, qui seraient une quinzaine, étaient à l’emploi d’une usine de transformation de poissons de Grande-Anse.

Un véhicule a également été fortement endommagé dans l’incendie.

La communauté a déjà entrepris des efforts pour venir en aide aux sinistrés.

Le chef de la brigade de Saint-Léolin, Collin MacLellan, a indiqué que les pompiers ont été appelés sur les lieux vers 6h10.

Les brigades de Grande-Anse et de Maisonnette ont également contribué à l’effort. Six camions d’incendie furent employés, dont trois citernes, qui ont servi à transporter de l’eau à partir de la caserne du village et d’une rivière de la région.

L’eau d’une piscine voisine a aussi été puisée pour combattre l’incendie.

Selon M. MacLellan, il a fallu environ deux heures pour contenir le brasier, qui a presque entièrement ravagé la maison.

L’origine du sinistre n’a pas été précisée.

Le prévôt des incendies enquête.