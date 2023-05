Langues officielles: le gouvernement Higgs rétablira la révision obligatoire

Le gouvernement Higgs déposera quatre amendements à son projet de loi qui modifie la Loi sur les langues officielles. L’un d’eux propose de rétablir une «révision périodique» de cette loi, un élément que les progressistes-conservateurs voulaient d’abord éliminer.

Selon Blaine Higgs, il s’agira d’établir «un calendrier» ou «une révision périodique de la Loi sur les langues officielles».

«Cet amendement exigera du gouvernement en place qu’il révise la loi sur les langues officielles selon l’approche qu’il jugera appropriée», a affirmé le premier ministre Higgs en chambre.

Il s’agit d’un revirement de situation, puisque l’un des deux principaux changements du projet de loi sur les langues officielles du gouvernement Higgs servait à retirer l’obligation légale de réviser cette loi tous les dix ans.

Le premier ministre jugeait que cette révision obligatoire n’était plus nécessaire, puisqu’un nouveau Secrétariat aux langues officielles serait chargé de modifier la loi lorsque nécessaire.

Les commissaires chargés de recommander des changements à la Loi sur les langues officielles, John McLaughlin et la juge Yvette Finn, croyaient au contraire que la loi devrait être révisée plus fréquemment, tous les cinq ans.

Les partis d’opposition à Fredericton se sont opposés à l’élimination de la révision obligatoire, qu’ils ont perçue comme un recul. Ils ont promis de voter contre le projet de loi du gouvernement à moins que cet élément soit rétabli.

Blaine Higgs a refusé de préciser sa vision sur une «révision périodique», et n’a pas non plus spécifié combien de temps devrait s’écouler entre chaque révision. Même sans ces détails, le fait de rétablir une révision périodique signifie que le gouvernement pourrait bien avoir l’adoption unanime du projet de loi en chambre.

«En travaillant avec l’opposition, je ne suis jamais confiant de pouvoir obtenir un consensus, non. C’est toujours une expérience unique à l’Assemblée quand on peut avoir un consensus», dit toutefois le premier ministre.

La création de la Loi sur les langues officielles et sa dernière modification en 2010 ont été adoptées avec l’appui unanime de tous les députés.